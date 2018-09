Von H. M. Nieter O’Leary

Afrika ist die große Sehnsucht. Allein das sonore Wort Safari macht wildnistrunken. Verständlicherweise, denn die Menschen, die dauernd vom Zeitalter der Wissenschaft und Technik umgeben sind, träumen von Einsamkeit, Wildnis und einfachem Leben. Allerdings möglichst mit Komfort. Und das alles kann Afrika bieten.

Ich entsinne mich an Seronera in der Serengeti-Reservation vor dem Campfeuer sitzend. Als ich mein Transistorradio auf eine englische Station einschaltete, riet mir der Ansager, die Lautstärke zu dämpfen, damit meine Nachbarn nicht gestört würden. Meine nächsten menschlichen Nachbarn waren jedoch mindestens 75 Kilometer entfernt und saßen, wie ich, vor ihren Lagerfeuern. Zu unmittelbaren Nachbarn hatte ich nur Hyänen, die über den Ansager laut lachten und Löwen, die ihn überbrüllten.

Trotz allen Fortschritts liegt das dunkle Afrika noch dicht neben den Landstraßen. Die Länder Ostafrikas, Uganda, Tanganjika und Kenia bieten erstklassige Hotels in interessanten Städten und sehr gemütliche kleinere Hotels an fast allen sehenswürdigen Punkten. Gleichzeitig aber auch einen paradiesischen Reichtum an Fauna und Flora. Dagegen gemessen ist Westafrika öde, arm und tierleer.

Die industrielle Revolution, die auch in Ostafrika langsam fortschreitet, hatte bisher keinen nennenswerten Einfluß auf die Landschaft des alten Afrikas. Zwar landen moderne Flugzeuge auf ostafrikanischen Lufthäfen, nachdem sie beim Anflug Herden von Wildtieren verscheuchen, aber an der Küste segeln noch arabische Dhaus, seit biblischen Zeiten unverändert. Vom Hafen Mombasa führt die Eisenbahn mit Klimaanlage durch Kenia nach Uganda bis an die Quellen des heiligen Nils.

Um Ostafrika in allen Facetten kennenzulernen, fängt man am besten wie „Alice im Wunderland“ beim Anfang an, nämlich an der Küste. In diesem Winter werden die ersten Charterflüge von Deutschland nach Mombasa veranstaltet. Kenias Küstenzone ist auch genauso, wie man sich tropische Meeresstrände vorstellt. Palmen, blendend weißer Sandstrand und vorgelagerte Korallenriffe, die haifreies Baden garantieren. Malindi, nicht weit von Mombasa, ist so schön wie sein Name, und fünf Hotels wetteifern miteinander, Gästen das Leben angenehm zu, machen. In den Lagunen kann man herrlich schwimmen.

Etwas südlich von Malindi liegt die sagenhafte Stadt Gedi, verlassen und geheimnisvoll. Von Arabern im 13. Jahrhundert erbaut, wurde sie urplötzlich um 1600 aus unbekannten Gründen verlassen und starrt nun rätselhaft in die Gegenwart. Ausgrabungen brachten außer arabischen Gegenständen auch chinesisches Porzellan aus der Zeit der Ming-Dynastie zu Tage. Wie es an die afrikanische Küste kam, wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben. Segelten chinesische Dschunken und arabische Dhaus über die Riesenentfernungen?