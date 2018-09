FÜR Kinder ab acht und überhaupt alle Menschen, die ihn noch nicht kennen sollten – J. M. Barrie: „Peter Pan“, mit Zeichnungen von Horst Lemke; Hoch Verlag, Düsseldorf; 174 S., 9,80 DM.

ES ENTHÄLT eine Zusammenfassung von „Peter Pan“ (der zunächst ein Märchenspiel für die Bühne war) und „Peter Pan in Kensington Gardens“, dazu Zeichnungen, die gerade den märchenhaft abenteuerlichen Seiten der Geschichte gerecht werden, wenn sie auch sonst zuweilen ein wenig zu keß erscheinen.

ES GEFÄLLT als zur Zeit einzige im deutschen

Buchhandel erhältliche Ausgabe eines Buches, das nicht ohne Grund ein Klassiker der englischen (Kinder-)Literatur ist: Diese Mischung aus Traum und Wirklichkeit, Märchenwelt und realer Welt, Kinderromantik, Ironie und eingeschmuggelter Gesellschaftskritik trifft man wohl so leicht in einem Buch nicht wieder an, besonders in einem solchen, das eigentlich für Kinder geschrieben wurde. P. K.