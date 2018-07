Henkel verkauft Stärkefabrik

Die vor allem im Waschmittelsektor tätige Henkel & Cie., Düsseldorf, hat eine ihrer Tochtergesellschaften verkauft. Mit Beginn des neuen Jahres wird die Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim, in die Hände einer holländischen Firmengruppe übergehen, die von der Kartoffelstärke-, Dextrin-und Stärkederivatefabrik Konninklijke Scholten, Foxhol N. V., angeführt wird.

NSU und Klöckner-Humboldt einig

Die NSU-Motorenwerke AG und die Klöckner-Humboldt-Deutz AG haben eine Gesellschaft unter der Firma „Deutz-NSU-Vertriebsgesellschaft für NSU-Wankelmotor GmbH“ mit dem Sitz in Köln gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1 Million Mark und wird von Deutz und NSU je zur Hälfte übernommen. Gegenstand dieser Firma ist der „weltweite Vertrieb von Otto-Rotations-Kolbenmotoren nach dem System NSU-Wankel für alle Verwendungszwecke außer für Motorboote und Automobile“. Die Klöckner-Humboldt-Deutz-AG, die seit 1961 Lizenznehmer von NSU-Wankel ist, stellt der neugegründeten Gesellschaft ihre Vertriebsorganisation im In- und Ausland zur Verfügung.

Bei Loewe-Opta weniger Umsätze

Die Loewe-Opta AG, Berlin, die in der Rundfunk- und Fernsehproduktion tätig ist, erreichte im Jahre 1963 einen Umsatz von 171,5 Millionen Mark gegenüber 180 im Vorjahr. (Der Umsatz der AG betrug 144,5 gegenüber 152,5 Millionen Mark.) Dieser Umsatzrückgang ist auf eine stärkere Konkurrenz, insbesondere auf dem Fernsehgebiet zurückzuführen. Aus den freien Rücklagen und nicht mehr benötigten Rückstellungen sowie Wertberichtigungen wurde das Grundkapital von 8 Millionen auf 20 Millionen Mark erhöht. Der ausgewiesene Reingewinn betrug 1,9 (Vorjahr 1,8) Millionen Mark. Daraus wurde eine Dividende von 9 Prozent auf das erhöhte Grundkapital ausgeschüttet, das sich im Besitz der Familie Loewe befindet.

Nach hundert Jahren ausgeschieden

Bis Ende des Jahres wird der Anteil des greifen amerikanischen Glasproduzenfen Owens-Illinois Glass Co, an der Actien-Gesellschaft der Gerresheimer Glashüttenwerke, vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf-Gerresheim, aufgrund einer 1959 vereinbarten Option von 51 auf etwa 76 Prozent steigen. Dann werden die Erben des einstigen Gründers Ferd. Heye – gerade im hundertsten Jahr des Bestehens ihrer Firma – nicht mehr direkt an ihrem Unternehmen beteiligt sein.