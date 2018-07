Inhalt Seite 1 — Das Jahresende hat es in sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Jahresende muß man aufpassen, weil viele Fristen verstreichen.

Vor allem muß jetzt überlegt werden, ob für dieses Jahr noch Steuern gespart werden können. Wer im Laufe des Jahres geheiratet oder Familienzuwachs erhalten hat oder 50 Jahre alt geworden ist, ist in eine günstigere Steuerklasse gekommen und muß diese gegebenenfalls noch eintragen lassen. Wer 70 Jahre wurde, dem steht ein besonderer Altersfreibetrag zu. Einen Freibetrag gibt es auch für Kinder, die den Wehrdienst ableisten.

Wer im Laufe des Jahres noch „außergewöhnliche Belastungen“ erfuhr (Unterhaltsleistung für Angehörige, Krankheit, Sterbefälle in der Familie), kann dies noch auf der Lohnsteuerkarte 1964 nachtragen lassen, sofern er nicht seine Dezember-Einkünfte bereits erhalten hat. Er kann seine Interessen aber auch noch im Lohnsteuer-Jahresausgleich bis voraussichtlich Ende April des neuen Jahres wahren.

Gleiches gilt für die noch in diesem Jahr eingetretenen Werbungskosten, wie angeschaffte Berufskleidung, Arbeitsgerät, Fachbücher, Beiträge für Berufsverbände, Teilnahme an Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen. Wer mit einem Kraftfahrzeug zur Arbeitsstätte fährt, kann damit einen Steuerfreibetrag erwirken.

Ebenso können vor Ablauf des Jahres die Sonderausgaben über den gesetzlichen Pauschbetrag oder den in der Lohnsteuerkarte angegebenen Freibetrag hinaus erhöht werden. Das ist ein besonders beliebtes Mittel zum Steuernsparen, denn man verbindet dabei das Angenehme mit dem Nützlichen. Sonderausgaben sind nämlich vor allem die Aufwendungen zur Vorsorge für sich und seine Angehörigen. Man kann also noch eine Lebensversicherung, Kranken-, Haftpflicht- oder sonstige Versorgungsversicherung abschließen beziehungsweise diese erhöhen. Das gilt auch für die Sozialversicherungen. Jeder sollte sich also überlegen, ob er für die Angestellten- bzw. Invalidenversicherung nicht noch zusätzlich vor Jahresende Beiträge zahlen bzw. Marken kleben sollte, um damit die Leistungen zu erhöhen und die Steuern zu senken. Die Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung ist für das laufende Jahr und noch zwei Jahre zurück möglich, bis zu diesem Jahresende also noch für die Jahre 1962 sowie 1963 und 1964.

Wer die Mittel hat, sollte auch die Möglichkeiten des staatlich geförderten Sparens und des Bausparens nutzen. Bei diesen wird bekanntlich im Rahmen bestimmter Höchstbeträge, die sich nach Alter, Personenstand und Kinderzahl richten, nach eigener Wahl eine Prämie (Sparverträge 20 bis 30 Prozent, Bausparverträge 25 bis 35 Prozent oder maximal 400 bzw. 480 Mark) oder Steuervergünstigung (abzugsfähige Sonderausgabe) gewährt. Zu beachten ist, daß gegenwärtig noch begünstigtes Sparen und Bausparen nebeneinander möglich sind, was zu einer Verdoppelung der Freibeträge führen kann. Das soll künftig wegfallen.

Wer in diesem Jahr noch möglichst viel prämienbegünstigt sparen will, wähle einen Allgemeinen Sparvertrag mit einmaliger Einzahlung eines bestimmten Betrages (worunter auch der Ersterverb von Wertpapieren fällt). Dann ist der gesamte Betrag begünstigt, während es beim Ratensparvertrag nur die in diesem Jahr geleistete I.ate ist. Beim Bausparvertrag kann noch ein gesamter Jahresbetrag steuerlich berücksichtigt werden.