Von Rudolf Fiedler

Auf die beiden Artikel Horst Wetterlings über die Lehrerin und ihre Umwelt (ZEIT Nr. 47, 48) schickte uns der niedersächsische Kultusminister, Hans Mühlenfeld, einen Widerspruch. „Wir bemühen uns“, so schreibt er, „mit allen Kräften um Lehrernachwuchs, der zu einem hohen Prozentsatz aus Frauen bestehen wird; und dann gibt ein Fachmann ein so abschreckendes Bild vom Dasein der jungen Lehrerin.“ Die dem Brief beigefügte Entgegnung, geschrieben von seinem Mitarbeiter, dem Ministerialrat a. D. Rudolf Fiedler, schildert im folgenden „die andere Seite des Problems“:

Vor sechs Jahren begann die Lehrerin Frau Elle Moering mit ihrer verdienstvollen Untersuchung der Berufs- und Lebenslage der Volksschullehrerin.

Minder verdienstvoll finde ich, wie Horst Wetterling die Arbeit benutzt. Wenn er zitiert, wählt er sehr einseitig aus, und wenn er kommentiert, so geschieht dies leider nicht in der abgewogenen Art, wie es die Autorin in ihrer Untersuchung tut. Ich greife nur einen Fall heraus: Nur jede siebte der gefragten Lehrerinnen fand ihr Verhältnis zu den Vorgesetzten nicht in Ordnung, und Frau Moering kommentiert:

„Der Ausdruck ‚die da oben‘ erscheint immer wieder. Auch da, wo man den Schulrat als verständnisvollen Berater und Menschen schätzt, ändert das nichts an diesem Bild von der Gesellschaftsordnung. Unabhängig von der menschlichen Qualität des einzelnen Schulrates gehört es im Bewußtsein der Lehrerinnen zu seiner Rolle, durch alle Schulwände zu blicken, jede fehlende Eintragung im Klassenbuch zu registrieren, Zuspätkommen und Temperamentsausbruch zu mißbilligen, die vergessene Aufsicht auf dem Flur zu notieren, die verlorengegangene Verfügung anzufordern, übersehene Fehler im Diktat auszuzählen, bestrafte Kinder und ihre aufgebrachten Eltern gegen die Maßnahme der Lehrerin zu schützen. Im Grunde verkörpert er damit nur das uneingestandene Schuldgefühl gegenüber dem eigenen kategorischen Imperativ.“

Bei Herrn Wetterling liest sich das aber sicherlich viel eingängiger so: „Die Männer, die den Verwaltungsapparat besetzt halten, so scheint es, in antiquierten Vorstellungen von der Obrigkeit befangen, sie heben mit alberner Gespreiztheit ihre kümmerliche Würde hervor. Sie sind also offenbar jener Partnerschaft nicht fähig, die der Welt der Schule allein entspricht.“

Ich will es nicht in Abrede stellen, es gibt diesen Schulmonarchen, aber er ist nicht die Regel, sondern die in dieser unvollkommenen Welt wahrscheinlich nie ganz auszurottende Ausnahme. Wir sind in der Schulaufsicht mitten in einem Generationswechsel und doch wohl auch einem Stilwechsel. Ich fürchte allerdings, daß der Haupteinwand der Lehrerinnen gegen Vorgesetzte und Behörden, man verstände sie nicht nach ihren Fähigkeiten und Wünschen zu versetzen, auch von dem verständnisvollsten und um beste Partnerschaft bemühten Vorgesetzten nicht ganz ausgeräumt werden kann.