Funk

RIAS BERLIN

Donnerstag, 3. Dezember, das „Hörmagazin des Monats“:

Diese vom RIAS produzierte und vom NDR mitausgestrahlte Sendung ist eine altehrwürdige Institution, bestimmt dazu, sprühenden, aber garantiert entkeimten Berliner Witz zu verbreiten. Mutig rütteln die Rückblende? an den wichtigsten deutschen Mißständen, diesmal beispielsweise an den Sportgrößen, die – trotz mangelhafter Stimme – Schallplatten besingen. Ohne übertriebenen Respekt vor der Obrigkeit zeigten die RIAS-Zeitkritiker, was geschähe, wenn die Regierungspolitiker desgleichen täten. Erhard sänge: „Oh, ich bin klug und weise“, Strauß – welch harte satirische Attacke – „Ich schieß den Bock nicht gern allein“. Und Seebohm gar – das war in dieser kühnen Symbolsprache der unbezweifelbare Höhepunkt: „Schwarzbraun ist die Haselnuß.“ Ihre unerhörte Aggressivität gewinnt diese Sendung vor allem aus zündenden Schlagermelodien; das Lied „Wir wollen niemals auseinandergehn“ konnte diesmal gleich bei drei verschiedenen Gelegenheiten benutzt werden. Um die Zimmernot der Studenten mit satirischen Waffen zu bekämpfen, dichteten die Texter der Sendung sogar „Des Sängers Fluch“ von Uhland in „Der Studenten Fluch“ um (Schlußzeile des neuen Textes: „Nur noch ’ne Teppichstange zeugt von verschwund’ner Pracht. Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht“). Auf eine solch originelle Idee würde heute kein Schülerzeitungsredakteur kommen.

Nach diesem Triumph Berliner Witzes durfte zum Schluß die Besinnung nicht fehlen. Mit inniger Stimme sang eine Dame ein Lied an die bei uns zu Besuch weilenden Rentner und Rentnerinnen aus Mitteldeutschland: „Steht das Haus wohl noch am See, ach, du sagtest ja: Inzwischen nahm sich das die LPG.“ Aus dem weiteren Verlauf dieses tief zu Herzen gehenden Gesanges ging hervor, daß es für Onkel Paul, der aus Krankheitsgründen nicht zu Besuch in den Westen mitgekommen war, wohl in West-Berlin, nicht aber in der Zone ein Mittel gegen das Nesselfieber gibt. Und so stellte sich – trotz aller anfänglichen Attacken gegen bundesdeutsche Mißstände – am Ende doch das beruhigende Fazit ein: „Daß wir plötzlich hier entdecken: Uns geht’s gut, zu gut vielleicht.“

Wie schon immer war also diese neueste Ausgabe der „Rückblende“ fast so gut wie – ich weiß, was ich sage – eine Ufa-Wochenschau.

Rufus