Von Lydia Schierning

In ein Radiogeschäft trat ein Kunde, der den allerneuesten Apparat kaufen wollte. Es wurden ihm die verschiedensten „Hi-Fi“-Stereogeräte vorgeführt, und zufrieden traf er seine Wahl. Als er aber sah, daß der Verkäufer ihm zwei Lautsprecher einpackte, wehrte er ab: „Ach bitte, mir genügt einer!“

Diese Geschichte ist wahr. Sie zeigt, wie fremd die Stereophonie für viele heute noch ist.

Es geht, kurz gesagt, um ein Verfahren, in dem über zwei Mikrophone, beziehungsweise Mikrophongruppen, akustische Vorgänge – Sprache oder Musik – aufgenommen und über zwei Lautsprecher wiedergegeben werden. Das Resultat ist eine Art des Hörens, wie sie bei Stereo-Schallplatten längst bekannt ist. Hier, bei der Platten- und Bandgerät-Wiedergabe, bietet das Verfahren auch keine sonderlichen technischen Schwierigkeiten mehr. Anders sieht die Sache aus, wenn es sich darum handelt, stereophonische Aufnahmen durch den Rundfunk zu verbreiten.

Gehen wir davon aus, daß normalerweise ein Lautsprecher durch eine einzige Welle bestimmter Länge „bedient“ wird, dann setzt die Stereophonie mit ihren zwei Lautsprechern zwei Wellen verschiedener Länge voraus. Dieses System ist möglich, jedoch unbrauchbar.

Nun ist aber in Amerika eine komplizierte Technik, das sogenannte Pilotton-Verfahren, entwickelt worden, durch die der Frequenzbereich des Senders vergrößert wird, so daß zwei „Kanäle“ über eine einzige Wellenlänge geführt werden können. Zwei „Kanäle“ entsprechen, wie angedeutet, zwei Lautsprechern, die das räumliche Hören, nämlich eine Trennung zwischen rechts und links, ermöglichen. Allerdings geht diese Stereotrennung zunächst „verloren“. Sie wird erst durch einen Umwandler, einen „Decoder“, im Radiogerät wiederhergestellt. In den neuesten Radiogeräten, die für Stereophonie eingerichtet sind, ist der Decoder schon eingebaut. Die Industrie hat hier den Ansprüchen der Zukunft bereits zu einer Zeit Rechnung getragen, da bei den Rundfunkanstalten die stereophonischen Sendungen erst im Versuchsstadium sind. Sie konnte dies um so leichter tun, als alle deutschen Sender nach dem gleichen amerikanischen System arbeiten.

Die stereophonischen Versuchssendungen der Funkhäuser bilden im Augenblick nur einen sehr geringen Teil des Programms. Und das ist leicht erklärlich. Handelt es sich doch um eine völlige Umstellung der technischen Anlagen. Wie aber hilft sich der Hörer während solcher Sendungen, solange er kein speziell ausgestattetes Gerät besitzt? Nun, er kann das Programm auf altvertraute Weise hören – in „mono“ also. Dies war zu Beginn der Stereophonie übrigens nicht möglich, weil zunächst durch den Zusammenschluß zweier Stereokanäle bei der Monowiedergabe gewisse Interferenz-Erscheinungen auftraten, so daß beispielsweise bei Orchesterwiedergaben plötzlich ein Instrument völlig ausfiel oder verzerrt klang. Es war dieses Übel ein Grund mehr, daß der Rundfunk – im Gegensatz zur Schallplattenindustrie – sich erst relativ spät für die Stereophonie interessieren konnte. Denn der Funk mußte erst seine speziellen Forderungen an die Aufnahmetechnik erfüllt sehen. Er mußte sicher sein, daß stereophonische Aufnahmen auch „mono“ hörbar seien. Hier sprechen die Techniker davon, daß sie „kompatibel“ sein müssen; die Kompatibilität war also zunächst die wichtige Forderung des Rundfunks an die Stereophonie. Mit anderen Worten: Die Stereohörer, die Besitzer der neuen Geräte, sind die Avantgardisten; doch sollen sie es nicht auf Kosten der „mono“-Hörer sein, die sich nicht von den alten Geräten trennen wollen oder können. Hier haben wir es, wenn man so will, mit einem „sozialen Element“ bei der Planung der Rundfunkanstalten zu tun.