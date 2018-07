Von Thomas von Randow

Als „erregendste Entdeckung in der Polymer-Chemie seit der Erfindung des Nylons“ bezeichnete der Vizepräsident der General Electric, Guy Suits, die neue Technik der Plastic-Synthese, die in der vorigen Woche im New Yorker Sheraton-East-Hotel der Presse vorgeführt wurde. „Oxydative Koppelung“ wird das von Dr. Allan S. Hay im General Electric Forschungslabor entwickelte Verfahren genannt, nach dem neue Familien billiger Plasticstoffe großer mechanischer und chemischer Stabilität hergestellt werden können, die sich leicht verarbeiten lassen und eine Reihe anderer günstiger Eigenschaften besitzen. „Diese neuen Polymere werden in vielen technischen Anwendungen an Stelle von rostfreiem Stahl und anderen Metallen, von Glas, Holz und Keramik Verwendung finden“ prophezeite Dr. Suits.

Der erste mit der oxydativen Koppelungstechnik kommerziell produzierte Kunststoff wird eine Substanz sein, die den Namen PPO trägt. Gegenwärtig entstehen sowohl in den USA als auch in Holland die ersten Produktionsstätten für dieses thermoplastische Material.

Wie einfach sich PPO herstellen läßt, demonstrierte Dr. Hay vor den versammelten Journalisten, während er versuchte, den Prozeß der oxydativen Koppelung zu erklären. Der Erklärungsversuch des fünfunddreißigjährigen Chemikers scheiterte leider an der mangelnden chemischen Vorbildung seiner Zuhörer, das Experiment hingegen gelang prächtig.

Hay hatte ein Monomer (2,6-Dimethylphenol), einen Stoff, der aus relativ einfachen Molekülen besteht, in gelöstem Zustand in ein Glasgefäß gebracht, in das er dann eine Katalysator-Flüssigkeit (ein Aminkomplex eines Kupfersalzes) goß. Daraufhin ließ er Sauerstoff durch dieses anfangs hellgrüne Gemisch sprudeln, das sich bald dunkelgrün und dann braun-rötlich verfärbte. Nach einigen Minuten konnte man in dem Glasgefäß einen hellen Bodensatz erkennen, den der Experimentator herausfilterte. Dieses weiße Pulver war PPO, ein Stoff, dessen Moleküle aus langen Ketten der Moleküle des Ausgangsmaterials bestanden. Dr. Hay brachte das Pulver zwischen zwei Folien unter eine auf 300 Grad Celsius erhitzte Presse, und hervor kam eine durchsichtige feste Kunststoffscheibe, die von den Journalisten mit Interesse betrachtet, befühlt und berochen wurde.

Neu ist das Herstellungsverfahren, das gegenüber allen bisher bekannten Plasticsynthesen äußerst einfach und billig ist, neu ist auch die Kombination so vieler guter Eigenschaften des thermoplastischen Materials. Dr. Charles Reed, der Direktor der Chemischen und Metallurgischen Abteilung der General Electric, warf einen Suppenteller aus PPO auf den Fußboden und sprang ein paarmal darauf herum – der Teller blieb heil; in eine Tasse aus dem beige-farbenen Stoff wurde zuerst flüssiger Stickstoff (Temperatur minus 196 Grad C) und gleich darauf kochendes Wasser gegossen – das Material war diesem extremen Temperaturwechsel gewachsen; schließlich öffnete Reed einen Sterilisationsapparat, dem er ein aus PPO gefertigtes chirurgisches Instrument entnahm, das darin zehn Tage lang einer Hitze von 120 Grad ausgesetzt war – das Instrument hatte offensichtlich nicht unter dieser Prozedur gelitten, es war nach wie vor elastisch und praktisch unzerbrechlich.

PPO ist unempfindlich gegen scharfe Säuren und andere ätzende Chemikalien, gegen Pilzbefall und Hitze bis zu 190 Grad, es läßt sich in herkömmlichen Verfahren formen, wie Blech verarbeiten und zu Stäben, Folien oder Rohren pressen.

Noch experimentieren die Techniker mit dem neuen Werkstoff, in dessen Entwicklung General Electric sieben Millionen Dollar investiert hat, doch es lassen sich schon jetzt einige Verwendungsmöglichkeiten erkennen, die bisher für Kunststoffe verschlossen waren: Leitungen aus PPO für Heißwasser und Wasserdampf sind billiger und lassen sich leichter installieren als die bislang verwendeten Kupferleitungen. Chirurgische PPO-Instrumente sind unzerbrechlich, sterilisierbar, dazu noch leichter und handlicher als solche aus rostfreiem Stahl. Da PPO in verschiedenen Farben hergestellt werden kann, läßt sich für die Instrumente ein Farbcode einführen, der dem Operateur und seinen Gehilfen die Arbeit erleichtert. Isolatoren für Hochspannungs-Überlandleitungen, Pumpen, Ventile, Gehäuse für Batterien, Zahnräder für geräuscharme Getriebe, das sind einige Produkte, die sich vorteilhaft aus PPO herstellen lassen.