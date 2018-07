Inhalt Seite 1 — Ein Genie, doch kein Erzähler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Müller-Marein

Gegen Ende des dicken, mit vielen Photos versehenen Bandes teilt der Autor mit, er habe sein Buch sechsmal umgeschrieben. Aber vielleicht hätte der Verlag eine frühere, nicht die letzte Fassung wählen sollen –

Charles Chaplin: „Die Geschichte meines Lebens“, aus dem Englischen von Günther Danehl und Hans Jürgen von Koskull; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 515 S., 48 S. Abb., 28,– DM.

Dabei fängt Chaplins Selbstbiographie so eindrucksvoll mit der Schilderung seiner Geburtsstadt London und dem herzbeklemmenden Bericht jener entsetzlichen Armut an, in der Charlie und sein Halbbruder Sydney aufwuchsen. Die Eltern waren Schauspieler. Sie – eine Tingeltangel-Sängerin, die ihre Stimme verlor; er – ein Vaudeville-Spaßmacher, der mit siebenunddreißig Jahren am Alkoholismus zugrunde ging. „Ich erinnere mich nicht, daß er je mit uns zusammengewohnt hätte.“

Die Erzählung, wie die Mutter, die sich mit Näherei durchschlug, vor Sorgen und Hunger dreimal in die Irrenanstalt geriet oder wie die kleine Familie ins Armenhaus gebracht wurde, wo sie Anstaltskleider tragen und getrennt hausen mußte – diese Schilderung hat fast Dickenssches Format.

Einmal deutet Chaplin auch eine kleine Beobachtung aus der Kinderzeit in rührender Weise aus: Einem Metzgermeister läuft mitten in London ein Schäfchen weg, gerät in Gefahr, wird behutsam eingefangen, um schließlich doch geschlachtet zu werden. Und Chaplin meint, diese „Verbindung des Tragischen mit dem Komischen“ sei vielleicht die erste Basis der speziell Chaplinschen Filmkunst gewesen.

Aber danach verliert sich die Darstellung des unerhört reichen und wechselvollen Lebens in Details, die mehr und mehr an Farbe und Atmosphäre einbüßen. Bis schließlich der Eindruck übrig bleibt: Welch trockene Fleißarbeit eines liebenswerten Künstlers, der sich nichts im Leben leicht gemacht hat, auch nicht das Bücherschreiben. Wohl steckt gelegentlich Philosophie, steckt Geist darin, aber man wird an einen Aphorismus von Lichtenberg erinnert: Er kommt aus dem Buch nicht wieder heraus!