Jeder Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr hat sich so zu verhalten, daß kein anderen gefährdet, geschädigt oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

Das ist der Wahlspruch einer „echten Gemeinschaft“, millionenfach auswendig gelernt, heruntergeleiert auf unzähligen Führerscheinprüfungen – und täglich tausendfach mißachtet auf dem Schlachtfeld unserer Tage, auf der Straße.

Denn eine echte Gemeinschaft sind wir ja, die Automobilisten der Bundesrepublik. Die meisten vcn uns wissen es nur nicht, denn der „Vorspruch“ zur Straßenverkehrsordnung, in dem dieser deutsche Gemeinschaftsgeist beschworen wird, ist nur wenigen geläufig. Ihn herzustellen ist der eigentliche Sinn der einundfünfzig Paragraphen der Straßenverkehrsordnung, der zusätzlich dazu erlassenen Ergänzungen und Verordnungen. Der zitierte Paragraph eins dieses Bestsellers unter den deutschen Verordnungen und Gesetzen tritt immer dann in Funktion, wenn ein „Eingreifen in allen nicht im einzelnen geregelten Fällen“ erforderlich wird. „Nicht die kleinliche Anwendung der Vorschriften in jedem Fall, sondern ehe ihrem Ziel entsprechende Handhabung wird die echte Gemeinschaft aller Verkehrsteilnehmer unter sich sowie mit den für die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs verantwortlichen Behörden und ihren Beamten fördern.“

Die Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik ist ein unentwegt wachsendes Werk. Die Außenseiter der Gemeinschaft deutscher Straßenbenutzer trifft die volle Härte des Gesetzes.

Jeder Zeitungsleser weiß, daß die Unfallzahlen ebenso steigen wie die Zulassungsziffern der Kraftfahrzeuge. Auch dies ist ein Gesetz, wenn auch eines ohne Paragraphen und Verordnungen. Mit jeder neuen Unfallstatistik heben die Mahner ihre Zeigefinger und fordern, noch schärfer einzuschreiten gegen die vermeintlichen Sünder, noch strengere Gesetze. Die Schlagzeilen fingen allmählich an langweilig zu werden, weil sie außer den aus „berufenem Munde“ kommenden Forderungen nach Senkung der Promillezahl, nach Strafverschärfungen und schnelleren Führerscheinentziehungen wenig Erfreuliches melden.

Jede Belebung der müde werdenden Verkehrsdiskussionen kann nur recht sein. Das mag sich der Frankfurter Professor Gunzert gedacht haben, als er dieser Tage versuchte, die Einbahnstraße deutscher Verkehrsgesetzgebung in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Der Leiter des Statistischen Amtes der Mainmetropole und stellvertretende Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität entwickelte seine geradezu umstürzlerischen Theorien auf einer Tagung der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft, die unter dem Thema stand: „Der Mensch im Straßenverkehr“.

Nach Ansicht des Professors ist das heutige Verkehrsstrafrecht ein Teil unserer „unbewältigten Gegenwart“. Menschen seien weder Maschinen noch Roboter. Sie produzierten also Fehlleistungen, im Beruf und auf der Straße. Dort können sie zu Unfällen führen. Diese Fehlleistungen im Straßenverkehr aus dem Strafrecht auszuklammern und sich auf die Bestrafung der wirklichen Übeltäter zu beschränken – das war Gunzerts Forderung Nummer eins.