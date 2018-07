Inhalt Seite 1 — Eine Brücke, eine Brücke... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Hamburgs Baubehörde plant den Bau einer dritten Lombardsbrücke. Hochstraßen sollen sich an die Brücke anschließen. Eine davon soll durch die Esplanade führen, die früher zu den schönsten Straßen der Stadt gehörte.

Diese vorweihnachtliche Bescherung ist die erste, aufsehenerregende Aktion des neuen Leiters der Baubehörde, Oberbaudirektor Professor Stil, der den Platz des in den Ruhestand geschickten Professor Hebebrand eingenommen hat. Professor Sill war vorher Leiter der Tiefbauamtes.

Die beiden vorhandenen, nebeneinanderliegenden Brücken – die neuere ist erst 1953 gebaut worden und heißt seit einem Jahr Kennedybrücke – trennen Binnenalster und Außenalster voneinander. Sie sind Bestandteile eines Straßenzuges, der sich, den ehemaligen Wallanlagen folgend, um die Hamburger Innenstadt legt.

Wie alle früher bei Verkehrsplanern so beliebten Ringstraßen, ist auch der Hamburger Wallring zwischen den Radialstraßen, die ihn kreuzen, sehr unterschiedlich vom Verkehr belastet. Nur wenige Autofahrer benutzen den Ring über längere Strecken. Die meisten kommen über eine Radiale an den Ring heran und verlassen ihn bald wieder, um auf einer anderen Radiale ihr Ziel zu erreichen. Der Ring hat die Funktion eines Verkehrsverteilers. Seine Leistungsfähigkeit hängt wegen der vielen Abbieger hauptsächlich vom Ausbau der Kreuzungen ab.

Diese Kreuzungen leistungsfähiger zu machen, ist denn auch der eigentliche Sinn des neuen Brückenprojektes, das kürzlich im „Städtebauseminar“ der Hamburger Baubehörde von den Architekten hart attackiert und von Professor Sill ebenso entschlossen verteidigt wurde. Dabei stellte sich heraus, daß die beiden alten Brücken nicht so stark befahren werden wie einige andere Straßen in Hamburg. Sie könnten, so wie sie sind, noch mehr Verkehr aufnehmen. Die dritte Lombardsbrücke ist aber, nach Meinung der Behörde nötig, damit die Kreuzungen in zwei Ebenen ausgebaut werden können. Sie fällt also sozusagen nebenbei ab.

Diese Erklärung bestärkte die Architekten in ihrem Zweifel, ob die dritte Brücke und die Hochstraßen notwendig und nützlich sind und ob sie sich in ein Gesamtkonzept der städtebaulichen Entwicklung Hamburgs sinnvoll einfügen.