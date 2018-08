Bonn, im Dezember Wird das Notstandsrecht doch noch in dieser Legislaturperiode geschaffen werden? Die Aussichten sind gestiegen. Im Rechtsausschuß des Bundestages wurde bei den Beratungen über die Notstandsverfassung eine wichtige Annäherung erzielt. Das Notparlament, das aus 22 Abgeordneten des Bundestages und 11 Vertretern des Bundesrates (für jedes Land einer) bestehen soll, soll nicht erst, wie bisher geplant, im Notstandsfalle, sondern zu Beginn der jeweiligen Legislaturperiode konstituiert werden. (Dieses Parlament ist für den Fall vorgesehen, daß der Bundestag in seiner Gesamtheit nicht mehr oder nicht rechtzeitig aktionsfähig werden könnte.)

Das Notstandsparlament würde als ein Ausschuß von besonderer Bedeutung im Grundgesetz verankert werden. Es könnte auf die sogenannten Schubladengesetze der Regierung, die für den Notstandsfall gelten sollen, und auf die Territorialverordnungen (TV) bereits lange vor Eintritt des Notstandes Einfluß nehmen.

Die TV sehen bis hinunter zur Kreisverwaltung Maßnahmen für den Notstandsfall vor (beispielsweise: Einziehung von Autos, Sperrung von Brennstoff, Ausgabe von Brotkarten, wie überhaupt Sicherstellung der Ernährung, Sicherung des Verkehrs). Hinsichtlich des Ausschusses gehen die Meinungen allerdings auseinander – die Frage ist, ob er nur angehört werden oder ob er mitbestimmen soll. Die SPD möchte das letztere. Damit würde das Notverordnungsrecht der Regierung wesentlich eingeschränkt werden, weil ja die wichtigsten Maßnahmen lange vor dem Ernstfall unter parlamentarischer Kontrolle ausgearbeitet würden.

Der umstrittenste Punkt ist noch immer das von den Koalitionspartnern geforderte Notverordnungsrecht der Regierung. Die SPD lehnt es ab. In dieser Frage wird die Koalition wohl ein Zugeständnis machen müssen. Könnte es nicht darin bestehen, daß das Notverordnungsrecht einem aus Regierungsmitgliedern und Parlamentariern bestehenden Ausschuß übertragen wird?

Der Regierungsentwurf sieht vor, daß der Kanzler die Befugnisse der Regierung auf einzelnen Sachgebieten einem Kabinettsausschuß übertragen kann, dessen Zusammensetzung er bestimmt. Dieser Ausschuß beispielsweise könnte ja durch die Fraktionsführer erweitert werden. Das brächte freilich eine Verwässerung des Notverordnungsrechts mit sich, aber eine solche Regelung hätte Aussicht, von der zur Verabschiedung der Notstandsverfassung notwendigen Zweidrittel-Mehrheit gebilligt zu werden. Auch würde diese Lösung sich an die bereits bestehende Praxis anlehnen, in Fragen von gesamtnationaler Bedeutung auch Vertreter der Bundestagsfraktionen einschließlich der Opposition zu Regierungsberatungen hinzuzuziehen.

Umstritten sind ferner noch immer die Bestimmungen zur Bekämpfung des inneren Notstandes (Artikel 91 des Grundgesetzes). Die Opposition wünscht die unbedingte Gewährleistung des Streikrechts. Sie reagiert im Rechtsausschuß allergisch, wenn dort von innerem Notstand im äußeren Notstand die Rede ist. Also etwa einem durch Streik hervorgerufenen, von außen geschürten Notstand. Aber auch hier zeichnen sich Formeln ab, die von beiden Seiten akzeptiert werden können.

Daß es im Kriegsfall kein Streikrecht geben kann, ist auf beiden Seiten des Hauses unbestritten. Und daß bei einem kriegerischen Angriff auf die Bundesrepublik, der den NATO-Verteidigungsfall auslösen würde, die entscheidenden Schalthebel nicht mehr in Bonn, sondern im NATO-Hauptquartier in Paris und in Washington wären, versteht sich. Robert Strobel