Von Wollgang J. Helbich

Für Journalisten wie Wissenschaftler in der Bundesrepublik ist das „Phänomen USA“ ein unerschöpfliches Betätigungsfeld. Die Rolle Amerikas im heutigen Europa erklärt einen Teil der diesem Lande zugewendeten Aufmerksamkeit. In der Überzeugungskraft der Klischees und der Unabweisbarkeit der Zweifel an ihrer Gültigkeit, der beunruhigenden Mischung von Vertrautheit und Fremdheit, in der Vielfalt und Widersprüchlichkeit, die jeder vorgefaßten Meinung Argumente in unbegrenzter Zahl anbieten und es ebenso ermöglichen, jede Meinung zu widerlegen, dürfte die Faszination des Themas liegen.

So war es wohl unausbleiblich, daß auf der Suche nach einem „gültigen Amerikabild“ jemand auch auf den Gedanken kam, „daß die künstlerische Wahrnehmung am wenigsten zeitgebunden ist, die Schau des schöngeistigen Schriftstellers universeller“.

Ob die Intuition des Dichters wirklich mehr Einsichten vermittelt als die Erfahrung des Auslandskorrespondenten oder die Arbeit des Soziologen, mag dahingestellt bleiben; reizvoll ist die Idee zweifellos. Beschränkt sich der Herausgeber einer solchen Amerika-Anthologie auf einen begrenzten Zeitraum, um das Bild nicht durch historische Veränderungen (oder ihre Leugnung) zu verwirren; auf eine überschaubare Anzahl von Themen, um den Eindruck nicht allzu diffus werden zu lassen; auf Autoren aus einem Land oder wenigstens einem Sprachraum, um die Subjektivität der Beobachter wenigstens national einzugrenzen – dann ließen sich aus dem Ergebnis vielleicht einige nützliche Schlüsse über Amerika und nicht zuletzt auch das Herkunftsland der Schriftsteller ziehen. Das Buch

„Spektrum Amerika“ – Aus Werken 141 europäischer Dichter und Denker, herausgegeben von Wulf Stratowa; Manutiuspresse, Wien/München; 452 S., 21,– DM

versucht viel mehr. Hier kommen „141 Autoren aus sechzehn europäischen Ländern“ mit (chronologisch geordneten) Äußerungen aus den Jahren 1776 bis 1962 zu Wort. Auf durchschnittlich knapp drei Seiten, in Gedicht-, Tagebuch-, Roman- oder Briefform, teilen sie ihre Meinung über die amerikanische Frau und Harvard, Coopers Romane und Franklin Roosevelt, die New Yorker Skyline und die „Autorität des Berglöwenrufs“, Menschenrechte und Geschäftstüchtigkeit mit. Einige der ausgewählten Stücke sind brillant, viele aufschlußreich, manche belanglos oder auch ärgerlich. Eine Reihe von innen ist bekannt, andere sind schwer zugänglich oder zum ersten Male ins Deutsche übersetzt.

Der Herausgeber hat, wie er den Leser wissen läßt, sechsundzwanzig Monate in diesen Band investiert. In dieser Zeit hat er nicht nur Material gesichtet und seine Auswahl getroffen, sondern auch Kurzcharakterisierungen der Autoren verfaßt, die den amüsanten Teil des Buches ausmachen. Hier erfährt man etwa, daß es sich bei Karl Marx um den „Begründer des Marxismus“ handelt, daß Joseph Conrad „nicht zuletzt dank seines vollendeten Englisch“ zum angesehenen englischen Romancier wurde oder daß Goethes „Tasso“ „in seiner heutigen Form ... also zum Teil an Bord eines Amerikaners entstanden“ ist.