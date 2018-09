Der Luftkrieg über Deutschland 1939–1945. Zusammengestellt von Erhard Klöss. dtv-Dokumente Nr. 160. Deutscher Taschenbuch Verlag, München; 282 Seiten, 3,60 DM.

Die Angst vor dem Atomkrieg ist für Mitteleuropäer ein Abstraktum. Was wir in den brennenden Städten Deutschlands erlebten, war „nur“ mit inzwischen längst überholten Luftkriegsmethoden hervorgerufen. Gerade darum ist diese Sammlung von Polizei- und Augenzeugen- und Presseberichten über Luftangriffe ein aktueller Diskussionsbeitrag in der Debatte um moderne Schutzvorrichtungen. Die Vorstellung, daß die in diesem Buch geschilderte Hölle (haben wir sie schon vergessen?) konventionell, also altmodisch geschürt war, läßt den Leser schaudern. e. p.