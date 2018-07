Es gibt nur zwei Arten von Schemata, die Welt zu gliedern: die linearen, die auf ein im Unendlichen liegendes Ziel weisen, und die zyklischen, die die „gute Unendlichkeit“ des Kreises und der Sphäre zum Muster haben. Wir modernen Europäer sind so tief in die linearen Schemata des Aufstiegs, des Fortschritts, der Vervollkommnung eingelebt, daß wir kaum noch hinhören, wenn einer resolut an unserem Schema zweifelt und sich zur Hypothese des zyklischen Verlaufs bekennt. C.E.L.