Die Kirchen, die evangelische wie die katholische, bemühen sich um Reformen. Weithin hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß die Kluft zwischen der „verfaßten Kirche“ und der sich schnell und radikal wandelnden Gesellschaft immer tiefer wird. Auch die Kirche muß ihre Gestalt wandeln, wenn sie in dieser Welt wirken will. In der evangelischen Kirche sind die Reformbemühungen besonders auf den Kirchentagen deutlich geworden, vor allem in dem Versuch, die „Laien“ zu aktiver Mitarbeit zu gewinnen. Die Hoffnung aber, die starren kirchlichen Formen könnten aufgebrochen und mit neuem Leben erfüllt werden, wurde bisher enttäuscht. Noch immer warten die Protestanten auf eine Reform ihrer Kirche. Wie soll eine solche Reform aussehen? Hermann Götz Göckeritz versucht diese Frage zu beantworten.

Mit welchen Vorstellungen hat die Kirche auf die Herausforderung unserer Zeit reagiert? Da ist zuerst eine ihrer Haltung nach konservative, in ihren Anschauungen zum Teil liberale Gruppe zu unterscheiden, die, wenn auch zumeist ohne klares Programm, darauf hofft, daß sich der alte Zustand wiederherstelle: nämlich Kirche als ein „Volk in lebendigen Gemeinden“. Hier hält man an der Volkskirche fest, sieht sie aber weithin naiv durch die Brille der alten Frömmigkeitsstrukturen.

Vor allem dauernde Gemeinschaftsbindung wird als selbstverständlicher Ausdruck christlichen Glaubens erwartet, ohne auf deren soziologische und bewußtseinsmäßige Bedingtheit zu reflektieren. Die tieferen Ursachen des gegenwärtigen Zustandes, gesellschaftliche Umschichtungen ebenso wie das populärwissenschaftlich aufgeklärte neue Wirklichkeitsverständnis, die beide ein verändertes Bewußtsein von Freiheit und Wahrheit zur Folge haben, werden entweder gar nicht erkannt oder zu bloßen Übergangserscheinungen verharmlost.

Immerhin – so überholt das volkskirchliche Ideal, das hier in Treue bewahrt wird, auch sein mag, so deutlich und redlich wird doch die Verantwortung der Kirche für all die Menschen empfunden, die sie tauft und konfirmiert, traut und beerdigt. Zwar kann diese Gruppe gelegentlich zu volksmissionarischen Aktivitäten ihre Zuflucht nehmen, welche die Glaubensfragen zu Entscheidungen des guten Willens simplifizieren und auf die Wiedereingliederung des einzelnen in christliche Gemeinschaften drängen. Andererseits scheut man aber mit Recht davor zurück, die entkirchlichten Massen rundweg als krude Heiden zu betrachten. So lebt und arbeitet man eigentlich ohne klare Perspektive mit einem veralteten Ideal der Volkskirche im Herzen und viel geduldiger, verantwortungsbewußter Zurückhaltung gegenüber allen Gewaltlösungen im Kopfe.

Eine zweite Gruppe zieht, mindestens theoretisch, die entgegengesetzte Konsequenz: die Reduktion der sichtbaren Kirche auf den Kreis derer, die „mit Ernst Christen sein wollen“. Sie radikalisiert die in der alten Volkskirche weithin selbstverständliche Kongruenz. von Kirche und Gemeinde, indem sie das in Verfolgungszeiten konzipierte Bild von der Gemeinde der wenigen Treuen zum offenbarungsmäßig gültigen Formprinzip der Kirche überhaupt erhebt. Folgerichtig wird hier die Zugehörigkeit zur Kirche vom entschlossenen Sich-Bekennen zum Herrn und seiner je bestimmten, einzelnen Gemeinde abhängig gemacht – ein Bekennen, welches das Glaubensbekenntnis der Gemeinde ohne Wenn und Aber anerkennt, davon entschiedenes Zeugnis ablegt und die geschriebenen oder ungeschriebenen Ordnungen für den christlichen Lebenswandel der Gemeindeglieder erfüllt. Die Anhänger dieser Richtung halten es für eine Pflicht der Wahrhaftigkeit der Kirche, auf jeden volkskirchlichen Anspruch und Einfluß zu verzichten. Denn nur die Gemeinde der Nachfolge und des Gehorsams, die vom Bewußtsein des „kleinen Häufleins“ getragen wird, ist die Gestalt der Kirche, welche einer gottlosen Welt das Evangelium recht zu bezeugen vermag.

Die letzte Konsequenz dieser Auffassung indessen, die freikirchliche Lösung, ist von ihren Vertretern so gut wie nirgends gezogen worden. Statt dessen ist die gegenwärtige kirchliche Lage durch einen Kompromiß zwischen den beiden skizzierten Richtungen bestimmt. Man hat den volkskirchlichen Rahmen im wesentlichen unangetastet gelassen. Auch die Anachronismen der landeskirchlichen Grenzen und Hoheiten blieben ganz überwiegend bestehen. Das volkskirchliche Mitgliedschaftsrecht der Kirche ist samt seinen steuerrechtlichen Konsequenzen kaum verändert worden. Die bisherige Kasualpraxis wurde trotz mancherlei Bedenken fortgeführt. Und das aus älteren volkskirchlichen Gemeinschaftsvorstellungen erwachsene Vereins- und Gruppenwesen wurde konserviert und durch ähnlich geartete Gruppenformen auf neuen Gebieten ergänzt.

Gleichzeitig jedoch hat man aus den – mitunter einseitig stilisierten – Erfahrungen des Kirchenkampfes eine starke antivolkskirchliche Tendenz übernommen. Hatten sich unter Hitler deutlich die Gefahren der politischen Manipulierbarkeit der Volkskirche gezeigt, so zog man daraus nach dem Zusammenbruch die Lehre, daß nur eine straffe Konzentration der Kirche auf das Bekenntnis und die bekennende Gemeinde, die in praxi mit dem engen Kreis der „Kirchentreuen“ identisch war, Sicherheit gegen die Wiederholung einer derartigen Überflutung bieten könne. Gemeinde und Bekenntnis wurden von nun an die maßgebenden Leitbegriffe des kirchlichen Selbstverständnisses. Ob mehr vom Bekenntnis oder mehr von der Gemeinde her, beide Male juridifizierte man gewissermaßen eine „Klassenstruktur“ des religiösen Besitzstandes.