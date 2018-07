Wer kennt sie nicht, die bewegte, stereotype Klage aller Hausfrauen: „Ich komme mit dem Wirtschaftsgeld nicht mehr aus! Es ist wieder alles teurer geworden!“ Und wagt es der leidgeprüfte Ehemann – statistisch: Haushaltungsvorstand – einzuwenden, daß doch nach dem Statistischen Bundesamt die Lebenshaltungskosten im ganzen Jahr nur um etwa 2,5 Prozent gestiegen seien, daß es demnach so arg mit dem „Alles-teurer-Geworden“ nicht sein könne, kommt nicht selten mit weiblicher Logik die kategorische. Zurechtweisung: „Diese Statistiker! Die beweisen mit ihren Tabellen alles mögliche. Die sollten lieber einmal selbst einkaufen gehen!“

Gewiß, da ist die landläufige Meinung, Statistik sei wie ein Bikini, sie zeige vieles, verhülle aber das Entscheidende – doch sind die Beamten jenes Bundesamtes in Wiesbaden wirklich lebensfremd? Dirigieren sie nur vom grünen Tisch aus irgendwelche Zahlenskalen, besonders, wenn esdarum geht zu errechnen, wie wir leben?

„Wir kennen die Sorgen der Hausfrauen“, beteuert der zuständige Referent, Regierungsrat Siegfried Guckes. In der sich ständig wiederholenden Diskussion zwischen den Ehepartnern werde jedoch meist ein grundlegender Fehler gemacht. Was die Statistiker bekanntgeben, ist kein Preisindex, sondern lediglich ein Maßstab für die Aufwendungen einer Familie, bei dem sich Veränderungen der Verbrauchsgewohnheiten und Preisentwicklungen niederschlagen. Was die geplagte Hausfrau meint, sind die persönlichen Kosten ihres Haushalts; und sie übersieht häufig, daß sich der Lebensstandard ihrer Familie nach Menge und Qualität erheblich gebessert hat. Darum eben steigen die Kosten stärker als der Index.

Das Statistische Bundesamt mit seinem vielkritisierten Lebenshaltungskostenindex kann nur einen Mittelwert aufzeigen. Es ist sich darüber im klaren, daß tatsächlich keiner so lebt, wie sich aus dieser Errechnung ergibt. „Praktisch gilt unser Index für überhaupt keinen Haushalt“, gesteht Guckes ein, „doch ist das ein Argument gegen ihn?“ Irgendwo muß man eine theoretische Grundlage haben. Hält man an ihr fest, ergibt sich ein Anhaltspunkt für die Lebenshaltungskosten, bei denen die Preiserhöhungen nur einen Faktor darstellen. Die Preisentwicklung der Güter daran ablesen zu wollen, wäre einfach falsch.

Mit wahrer Akribie gehen die Statistiker ans Werk, um diesen befehdeten, oft mißbrauchten und mißdeuteten Kostenindex zu ergründen. Allmonatlich suchen in 116 ausgewählten Erhebungsgemeinden kommunale Beamte zahlreiche Geschäfte auf und notieren insgesamt über 140 000 Einzelhandelspreise. Aus den Tausenden von Zahlen werden die Durchschnittspreise errechnet und an das Statistische Landesamt weitergegeben. Dort ermittelt man sogenannte Landesmeßzahlen, die wiederum in Wiesbaden zu Bundesmeßzahlen zusammengestellt werden und sich auf die im heutigen „Warenkorb“ enthaltenen 434 Güter und Leistungen beziehen.

Doch das ist nur die eine Seite zur Feststellung des Index. Mit der Bewegung der Preise allein verändern sich noch nicht die Lebenshaltungskosten. So hat das Bundesamt an 350 deutsche Haushalte – „Das ist zwar gewiß zuwenig, doch wenigstens etwas“, räumte Guckes ein – Haushaltungsbücher ausgegeben. Mit 10 Mark monatlich und der Ermahnung, bei der Wahrheit zu bleiben, werden diese Modell-Haushalte dazu angehalten, fein säuberlich Tag für Tag aufzuschreiben, was an Geld hereinkam und was auf welchem Wege und wofür wieder ausgegeben wurde.

Da werden die eingetauschten Rottenbücher genauso aufgeführt, wie der Pump von der Nachbarin, die Rate fürs Fernsehgerät und der Wert des selbstgeschlachteten Huhns aus eigenem Stall. Und wenn die Mutter ein abgetragenes Kleid ihrer Tochter verschenkt, muß sie ebenso einen Preis angeben wie der Vater, der für einen Freundschaftsdienst 20 Liter Apfelwein geschenkt erhält.