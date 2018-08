Inhalt Seite 1 — Titos Triumph Seite 2 Auf einer Seite lesen

Belgrad, im Dezember

Die scharfen Angriffe, die Tito in seiner Rede auf dem achten Parteitag der jugoslawischen KP gegen Peking richtete, fanden Zustimmung und Applaus. Aber selbst er hatte nicht vermocht, die Delegierten zu solch frenetischem Beifallssturm. hinzureißen wie der unscheinbare, kaum bekannte sowjetische Abgesandte Demitschew.

Seit Demitschew am Dienstagnachmittag gesprochen hat, gibt es in Belgrad keinen Zweifel mehr: die neue sowjetische Führung wird sich nicht auf "formelle Kompromisse und künstliche Aussöhnung" mit China einlassen, wovor Tito so entschieden gewarnt hatte. Der Abgesandte Rußlands nannte den XX. und XXII. sowjetischen Parteitag – also die Grundentscheidungen gegen den Stalinismus – die unerschütterliche Basis" der Moskauer Politik.

Der letzthin wieder gern zitierte XXI. Parteitag von 1959 blieb in seiner Erklärung unerwähnt. Damit ist die Befürchtung der Jugoslawen, es könne, wie damals, wieder zu einer antititoistischen Periode kommen, zerstreut. Demitschew sprach von "vierzehn" sozialistischen Ländern, er schloß also Jugoslawien (freilich auch Albanien und Kuba, die beide nicht beim Belgrader Parteitag vertreten sind) ein.

Mit Demitschews Auftritt wurde jedoch im Grunde mehr als nur die duldsame Linie gegenüber Jugoslawien bestätigt, es war zugleich der offizielle Widerruf jener antijugoslawischen Kampagne, die Chruschtschow selbst – wenngleich aus taktischen Gründen – 1958 vorübergehend entfesselt hatte und die zum Boykott des damaligen jugoslawischen Parteikongresses durch den ganzen Ostblock geführt hatte. Nun sitzen die Vertreter der osteuropäischen Parteien wieder, schön alphabetisch geordnet, auf der Belgrader Tribüne mit Tito zusammen.

Dabei mutet Tito ihnen heute mehr zu denn je zu. Gewitzt durch bittere Erfahrung, entzieht er sich nämlich allen Fragen, die der Moskauer Führungswechsel noch stellen mag, indem er einen entschlossenen Schritt nach rechts tut – sowohl innen- wie außenpolitisch. Zwar flocht Tito eine ausführliche Laudatio für Chruschtschow in seine Rede ein und vergaß dabei auch die Stichworte Suez und Kuba-Krise nicht, den aktuellen Weltproblemen jedoch widmete er keine Silbe. Weder war von Deutschland noch von Vietnam die Rede, und auch die MLF schien ihm nicht erwähnenswert. "Nicht-Einordnungspolitik" nennt Tito dieses Verfahren in Analogie zur bisherigen non-alignment-policy.

Die sanfte Mahnung Demitschews, man dürfe "den Imperialismus nicht unterschätzen", beeindruckt Tito schon aus einem sehr pragmatischen Grunde nicht: Er will wieder einmal – natürlich mit – westlicher Hilfe – die Dezentralisierung und Liberalisierung des Wirtschaftssystems, die immer wieder auf halbem Wege stecken blieb, in einem neuen Anlauf vorantreiben.