Von Kai Hermann

Ein angetrunkener Zimmermann hub an, die anderen stimmten ein: "Lustig ist das Zigeunerleben ..." Der Wirt der Hamburger Kneipe brüllte "Ruhe". In einer Ecke des Lokals saßen zwei Zigeuner und tranken Bier. Der Zimmermann und seine Zechgenossen unterhielten sich über die beiden. "Das Pack aus dem Wohnlager ..." – "Muß aus der Stadt verschwinden!" – "Die ganze Welt ist uns dankbar, daß Hitler die ein bißchen dezimiert hat..."

An dieser Stelle des alkoholschweren Gesprächs meldete die Wirtin Widerspruch an. Vielleicht hörten die beiden Zigeuner das, vielleicht auch nicht. Das Lokal verließen sie erst, als die Zecher das Lied von dem "lustigen Zigeunern" anstimmten, die dem Kaiser keinen Zins zu zahlen brauchen.

Der Meinung, daß die Zigeuner eigentlich keine richtigen Menschen sind oder doch jedenfalls nicht Menschen wie wir – dieser Meinung waren nicht nur die Kneipengäste. Auch der Polizist teilte sie, der in einem Revier, in dem es Zigeunerwagen gibt, Dienst tut. Er hat so eine Erfahrungen. Bei den hanseatischen Behörden drückte man sich nicht so kraß aus wie er. Das Zigeuner asozial seien und potentielle Kriminelle, freilich, wer wolle das bestreiten ...

Daß Zigeuner nicht dieselben Rechte beanspruchen können wie ein steuerzählender Deutscher oder ein normaler Ausländer, das meinen Bürgermeister und Volksvertreter, Polizisten und andere Beamte wohl überall in diesem Land.

*

Mitte November nahm die Tagespresse der Bundesrepublik Anteil an dem Schicksal bayerischer Behörden, die dem schweren Problem gegenüberstehen, 26 aus Polen illegal eingereiste Zigeuner wieder abzuschieben. Die Zigeuner seien aus Belgrad auf dem Münchner Flugplatz angekommen. Da hätten die Zollbeamten entdeckt, daß sie gefälschte Pässe mit sich führten. Der Versuch, sie sofort mit der jugoslawischen Maschine zurückzuschicken, sei am tätlichen Widerstand der Zigeuner gescheitert. Man habe sie erst einmal ins Gefängnis gesteckt. So jedenfalls meldeten es die Zeitungen mit Berufung auf Informationen des Bayerischen Innenministeriums.