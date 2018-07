Alle Kunden sind gleich, aber Weihnachten sind Kinder gleicher: Die Warenhäuser stellen ihnen Extra-Schaufenster zur Verfügung, um sie nach der Faustregel „Kein Kind ohne mindestens einen erwachsenen Begleiter“, samt Mutter, Tante, Vater, Oma, alle miteinander ins Geglitzer der Versuchung zu locken. Sentimentalität zieht dabei offenbar am besten: Advent, das ist in Theater- und Kaufhauskreisen Märchenzeit, und Begriffe wie Großmutterstübchen, Heimlichkeit, Kinderjubel, Sternenglanz schneien dem Kunden ins gerührte Herz. Kinderzeit – Märchenzeit, ach ja, lang ist’s her, aber alle Jahre kommt’s wieder. In die Schaufenster.

Märchen gehören dazu. Also: Aschenputtel in sechs Bildern. Erstes Bild: Küche, Tauben, Erbsen. Die Küche ist eine Dekoration für Picknick geschirr: rustikales Holz, karierte Gärdinchen, Bastzöpfe aus Pfefferschoten und Knoblauch. Als Hintergrund ein grün angestrahlter Repro-Photo-Hochwald.

Aschenputtel: weiß gebleichter, toupierter Ballonkopf; gedrungenes, mechanisches Körpergerüst auf kurzen Stumpfbeinen; roter Rock und in schwarzem Mieder festgezurrter Busen. Diese mechanischen Gerippe, die die Puppen nicken und winken und sich verneigen lassen, waren voriges Jahr als Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen oder Goldmarie in Gebrauch, besitzen also Kindermaße. Da es, wie man weiß, bei Aschenputtel um Erwachsene geht, hat man auf die Kinder-Mechano-Rümpfe kurzerhand Erwachsenen-Schaufensterpuppen-Köpfe gesetzt, läßt spinnefingrige Erwachsenenhände mit maniriert abgespreiztem Zeige- und kleinem Finger Erbsen picken, dem Prinzen wehren.

Aschenputtel, der Prinz, die bösen Schwestern: alle grinsen ein altmodisch-süßliches Lächeln aus altmodisch-grob naturalistischen Puppengesichtern, die wahrscheinlich 1952 oder 1949 noch über Wintermänteln und Strandensembles schweben durften und seitdem in der Requisitenkammer verstauben. Aschenputtel, der Prinz, die bösen Schwestern: alle schlenkern Riesenhände an langen Affenarmen, wackeln als verkrüppelte Alpträume in zuckerbäckerzarten Gewändern aus rosa Rüschenseide, Schleifen, Samt, Tüll, Goldborten und Spitze, noch eine Handvoll Straß und noch ein Meter Perlschnur.

„Dornröschen!“ sagte ein Mann ergriffen, gerade vor den handgroßen Schaumstoffbuchstaben Aschenputtel stehend. „Nee“, sagte seine Frau, „das mit dem Schuh, das ist doch Aschenputtel!“ Und dann noch: „Sieh ma‘, solche Schuhe wie Aschenputtel hat Rosi auch aus’m Ausverkauf.“

Rokokotraum einer Schmierenbühne, Manifestation eines miserablen Geschmacks, der sonst gerade aus den Schaufenstern dieser Gattung von Warenhäusern verbannt ist. Warum taucht er just zu Weihnachten wieder auf? Hält man Kinder für blöd? sy