Hercule Poirot, Perry Mason, Pater Brown und Kommissar Maigret sitzen um einen Tisch. Ihre Stirnen sind gefurcht, denn sie brüten über einem Fall: In seiner düsteren Villa ist der Besitzer niedergeschlagen und geknebelt aufgefunden worden.

Wer ist der Täter. Wer von den sechs im Hause Anwesenden hat es mit welchem von sechs Werkzeugen in welchem der neun Räume getan? Die vier weltberühmten Kriminalisten bedienen sich – wie könnte es anders sein? – einer völlig neuen Methode:

Vor ihnen liegt der Plan des Hauses. Auf ihm schieben sie in rätselvollem Ritus Halma-Kegel hin und her. Zuweilen würfeln sie sogar. Sie haben Kärtchen in den Händen. Plötzlich legt Pater Brown die Miniatur eines Dolches in die „Bibliothek“ und sieht Hercule Poirot fragend an. Der lächelt fein und schiebt ein Kärtlein über den Tisch. Der listenreiche Pater wirft einen Blick darauf, wiegt den Kopf und kritzelt dann verstohlen etwas auf einen Zettel. Perry Mason und Herr Maigret sehen sich betroffen an. Während der berühmte, Strafverteidiger sinnend die Augen schließt, streicht der Kommissar mit energischem Strich irgend etwas in seinem Notizbuch, durch.

Kein Kenner von Krimis wird mir dies abnehmen. Mit Recht. Denn diese Detektive sind meine Freunde und ich. Wir spielen gerade

„Wer wird Meisterdetektiv? Verlag Franz Schmidt, München. Karton mit Spielplan, 6 Figuren, 6 Plastik-Werkzeugchen, 21 Tatbestandskarten, 1 Würfel, 1 Umschlag und 1 Block vorgedruckter Protokolle, für 2–6 Personen, 8,20 Mark.

Es ist ein spannendes Spiel, das Gelegenheit bietet, Gedankenschärfe, Kombinationsvermögen zu beweisen, kurz, die gewissen „kleinen grauen Zellen“ zu trainieren. Was die vier da herauszufinden versuchten, war der „Tatbestand“. Der wird vor Beginn des Spieles ermittelt. Die Tatbestandskarten gliedern sich in drei Gruppen:

Die verdächtigen Personen, nämlich ein Fräulein Ingrid, die Damen mit Namen Fröhlich und Weiß sowie die Herren Rott, Häuser und Keller;