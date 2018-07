Wieder einmal hat die Methode des Forscherehepaares Sheldon und Eleanor Glueck, nach der man schon bei kleinen Kindern voraussagen kann, ob sie später einmal Gesetzesbrecher werden, eine überraschend gute Bestätigung erhalten.

Vor zehn Jahren gaben die beiden Psychologen der Harvard Universität ihre Prognosen zu Protokoll, die sich auf die zukünftige Entwicklung von 303 sechsjährigen New Yorker Jungen bezogen. Was nun wirklich aus diesen Kindern geworden ist – weder sie selbst, noch deren Eltern oder Lehrer hatten das streng geheim gehaltene Testergebnis erfahren – beschreibt die soeben erschienene Broschüre „A Manual of Procedures for Application of the Glueck Prediction Table“ (Youth Board Research Institute of New York, 79 Madison Avenue, $ 1.–).

Von den 33 Jungen, denen das Testergebnis eine kriminelle Entwicklung vorausgesagt hat, sind 28 tatsächlich mit den Strafgesetzen in Konflikt geraten, das sind 85 Prozent. Bei 243 der heute sechzehnjährigen Knaben war nach der damaligen Untersuchung nicht mit späterer krimineller Neigung zu rechnen. Diese Voraussage erwies sich für 95 Prozent der Jungen jener Kategorie als zutreffend. Schließlich wurde einer Gruppe von 25 Jungen eine gleichgroße Chance gegeben kriminell zu werden oder nicht. Neun Jungen dieser Gruppe wurden straffällig, 16 nicht.

Die Glueckschen Voraussagen basieren auf drei Faktoren, der Aufsicht seitens der Mutter, Erziehung und Bestrafung durch die Mutter und das Zugehörigkeitsgefühl des Knaben zu seiner Familie (Vgl. DIE ZEIT Nr. 33/63). Zunächst hatten die Doktoren Glueck auch das Vater-Sohn-Verhältnis als Kriterium für ihre Voraussagen benutzt, jedoch erwies es sich als nicht relevant, so daß es für die New Yorker Studie nicht mehr herangezogen wurde.

Ziel des Glueckschen Forschungsprogramms ist es, an Hand der Voraussagetafeln eine Möglichkeit zu ermitteln, die Entwicklung eines Kindes zum Kriminellen rechtzeitig abzuwenden. Wie das Beispiel der zehn Jahre zurückliegenden und nunmehr in ihrer Richtigkeit voll bestätigten Untersuchung zeigt, kann man mit Maßnahmen zur Verhütung der Jugendkriminalität nicht früh genug beginnen. „Sie müssen darauf abzielen, Mütter zur Beaufsichtigung und zu einer vernünftigen Erziehung ihrer Kinder zu bewegen und das Familienleben attraktiv zu machen, damit sich das Kind zu seinem Elternhaus hingezogen fühlt“, erklärt Arthur J. Rogers, der Direktor des New Yorker City Youth Board. Victor Gero