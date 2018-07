Seit dem Sommer dieses Jahres gibt es wieder einen Präsidenten des Bundesrechnungshofes. Er heißt Volkmar Hopf. Hopf war zuvor Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Gleichzeitig war er in dieser Funktion Vorsitzender des Aufsichtsrates der Industrie-Verwaltungs-Gesellschaft (IVG), in der verteidigungs-wirtschaftliche Interessen des Bundes zusammengefaßt sind. Hopf ist formell noch heute Aufsichtsratsvorsitzender der IVG, wenngleich er seine Amtspflichten nicht mehr wahrnimmt.

Das ist schlecht. Kein Gesetz verbietet es zwar dem Rechnungshofpräsidenten, Aufsichtsratsmandate auszuüben; und Hopf ist sogar inzwischen auch im Aufsichtsrat der Deutschen Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft, weil das nun einmal für einen Rechnungshofpräsidenten seit alters her so Brauch ist. Gleichwohl gibt es in der Bundesrepublik mit gutem Grund das sogenannte Inkompatibilitätsprinzip, das gewisse Ämterkombinationen verbietet. Das Prinzip besteht zu Recht und sollte nicht angetastet werden.

Wenn man sich des in der Form recht töricht ausgetragenen Streits entsinnt, den Hopf als Staatssekretär mit dem Rechnungshof hatte, wird deutlich, was Inkompatibilität bedeuten kann.

Man stelle sich diesen Sachstreit bei der augenblicklichen Personenkonstellation vor: Hopf müßte Hopf rügen und Hopf müßte sich gegen die Rüge von Hopf zur Wehr setzen; es sollte möglich sein, in diesem Fall dem Inkompatibilitätsgrundsatz rasch wieder zum Durchbruch zu verhelfen. hf.