Von Ludwig Marcuse

Das Gedächtnis des Gebildeten, das angeblich die langen und breiten Räume der Vergangenheit innehat – was hat es wirklich inne? Abstrakta, die lange Perioden knapp zusammengedrängt haben, welche bisweilen auf Spitznamen getauft sind, deren Herkunft das Vokabular der Wirtschafts- oder Kunstgeschichte ist; bisweilen dienen auch Eigennamen, welche die Eigentümlichkeit haben, erstarrte Momentbilder zu sein. Und die Geschichtsphilosophie, erst seit zweihundert Jahren kräftig auf der Welt, ist nur insofern eine Wohltäterin, als sie dem kurzlebigen einzelnen, der sich nicht einmal an sein eigenes Vorgestern recht erinnert, vorspiegelt, er könne Jahrtausende zurückdenken, zurückfühlen. Ein Maximum an Abstraktion deckt ein Minimum von Anschauung.

Sie ist noch am ehesten in jenen Schilderungen, die eine Vergangenheit in einem Lebenslauf spiegeln; und wird vielleicht von der individuellen Enge, die das Gewesene einengt, etwas befreit, wenn mehrere Kurzbiographien zu einem Zeitbild vereinigt werden. Mit Hilfe dieser seltsamerweise nicht oft angewandten Methode hat der Verfasser der „Madame de Staël“ ein nachahmenswertes Beispiel gegeben – Weder der Titel noch Kapitelüberschriften wie „Die skrupellose Nonne“, „Die naive Tscherkessin“, „Ein Fenster und ein Kamin“ sagen mehr aus, als: der Autor glaubt, sie locken Leser herbei. Man soll sich bei Titelkritik nicht aufhalten; und kann darüber streiten, ob dies Überfärbte schlechter ist als das modisch Farblose.

Allerdings sind die Überschriften recht angeberisch; denn es gilt für diese literarischen Abbilder, was eine der Damen von ihrer Selbstdarstellung sagte: „Ich porträtiere mich als Büste.“ Weniger attraktiv und exakter hieße also das Buch: Kapitel aus einer Geschichte der Leidenschaften. Und es geht hier nicht so sehr um Liebe in Dur und Moll als um einen Raubtierhunger nach Macht, nach Befriedigung einer Rachsucht aus Neid, Eifersucht und Ohnmacht. Von der „skrupellosen Nonne“ Tencin heißt es: „Der Gebrauch, den sie von ihren Sinnen machte, war ausnehmend praktisch.“ Die wilde Intrige und ihre Technik sind mehr im Vordergrund als die Sinnlichkeit, die meist hinter der Szene bleibt.

Im Schoße dieser Gesellschaft aus Höflingen und weiblichen Outsiders, die fingierten, dirigierten und regierten, blühten die Aufklärer, welche die Leidenschaften des Kreises durchsichtig machten. Nur die Kabalen des ändert régime im halben Jahrhundert vor der großen Revolution? Dieser Auffassung setzt der Autor folgende Bemerkung über Historizität und „Ewigkeit“ menschlicher Emotionen entgegen: „Ohne die recht übertriebene Auswirkung des Parteiensystems im mittelalterlichen Verona hätte sich die Tragödie von Romeo und Julia wahrscheinlich nicht so abgespielt, und sie hätten einander möglicherweise nicht so sehr geliebt; aber es steht außer Frage, daß die Situation, in der sie sich befanden, und die Leidenschaft, die sie hervorrief, in jedem Jahrhundert und an jedem Ort ein Gegenstück finden könnten.“ Und wir könnten unsere Romeos und Julias erkennen, wenn wir etwas von den Liebestoden erführen, die in den Boulevardblättern so groß aufgemacht und so gar nicht dargestellt werden. Heute ist man eher geneigt, die Leidenschaften als feudale, bourgeoise und proletarische (und in weitere Unterabteilungen) zu klassifizieren. Da die soziologische Mode die Konstante ignoriert, ist es gut, auf sie hinzuweisen.

Ein Geschichtsbuch wie dies kann sehr aktuelle Einsichten vermitteln. Wenn die Intrigen jener Zeit im Lichte der Gegenwart gesehen werden, wenn jene Offenheit, die heute als Zynismus gebrandmarkt wird, mit unserer zivileren Fasson zu parlieren kontrastiert wird, ist wahrzunehmen, wie maskiert heute noch die demaskierendsten Reflexionen sind: auf irgendeine verstiegene Weise. Keine Mademoiselle de Tencin schreibt mehr, acht Jahre nach Ablegen der Gelübde, an einen Priester: „Ich erachte die Eigenliebe, die der Ursprung jeder Regung ist, für das himmlische Naß, in dem wir schwimmen.“ Dann setzte sie ihr Neugeborenes (herangewachsen hieß es d’Alembert) auf den Stufen einer Pariser Kirche aus, und noch ein wenig später präsidierte sie der Runde, zu der Montesquieu, Abbé Prevost, Helvetius, Condorcet gehörten. Und Mademoiselle Delaunay, ihrem Gewerbe nach Dienstmädchen einer Herzogin, notierte: „Sicherlich ist die Leidenschaft für Wahrheit stärker in einem Alter, in dem man noch nicht die Bekanntschaft der anderen Leidenschaften gemacht hat.“ Kann man sich vorstellen, daß solches im zwanzigsten Jahrhundert von einer Magd oder auch nur einem Philosophen aufgezeichnet wird? Damals wurden die unschönen Wahrheiten schön geformt, auch von intriganten Mätressen. Damals sagte Marivaux: „Seht nur die Schule der Ungezwungenheit, der Wollust, der Korruption – und deshalb des Gefühls. Wird doch das Herz um so zartfühlender, je korrupter es wird.“ Da steckt überall ein Körnchen Unwahrheit. Das sind auch provokatorische Notizen. Aber ist etwa jetzt kein Grund zu provokativer Überdeutlichkeit?

Darstellungen der Vergangenheit (gemeint sind nicht: künstliche Aktualisierungen) können ein vorzüglicher Hintergrund zum Verständnis der Gegenwart sein. Man liest dies Buch auch mit der neugierigen Frage: Sind wir weniger korrupt? Wahrscheinlich weniger „ungezwungen“ und deshalb weniger gefühlvoll. Hängt man den Äußerungen von Staatsmännern, Intellektuellen und kleinen Mädchen nach, die (übrigens mit mehr Recht als die Göttinnen der Frühromantik) Mittelpunkte der Gesellschaften waren, in denen Voltaire und Diderot und d’Alembert ihre Aperçus uraufführten, dann merkt man so recht, wie verdeckt unser Leben ist; es sei denn, man hielte es für so fein, wie es sich in den Sätzen der erlauchtesten Zeitgenossen gibt. Diese Feinheit ist (falls man eine Auslegung wagen darf) weniger Heuchelei als die viel hoffnungslosere Verlogenheit; im besten Fall aber das Pathos einer Moral, nach der man sich sehnt und die man unter keinen Umständen praktiziert. Die schmutzige Welt, die Christopher Herold schildert, hat ihr Befreiendes in der intellektuellen Redlichkeit.