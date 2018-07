Meine Frau geht nicht an meine Sachen. Das weiß ich. Da bin ich ziemlich sicher. Jetzt allerdings wünschte ich beinah: Täte sie’s doch. Täte sie’s doch! Dann hätte ich eine Erklärung, könnte mich wenigstens bei dem Gedanken beruhigen, daß sie es gewesen ist.

Es ist jemand in meinem Zimmer und an meinem Schreibtisch gewesen. Ich bin kein sehr ordentlicher Mensch; aber in diesem Punkt, an meinem Schreibtisch, halte ich Ordnung, zumindest ein System der Zuordnung aller Dinge, das bis in Zentimeter ausmeßbar wäre und sich schon optisch genau einprägt, wenigstens mir. Doch ich könnte Ihnen nicht einmal sagen, was fehlt, ja, ob etwas fehlt – das heißt, nachdem ich alles eingehend untersucht hatte, vermißte ich zwar einiges; aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht schon vor Jahren wegtat, als wir noch drüben waren, ob ich es nicht verschenkte oder verlor. Nichts Wichtiges also. Nur der Argwohn rief mir das Zeug überhaupt wieder ins Gedächtnis.

Sie werden mich nun fragen, mein Freund, was denn das für Anzeichen waren, daß ich sie für untrüglich halte. Nun, das ist einfach. Als ich – es ist jetzt schon fünf Tage her – abends aus dem Büro kam und mich zu Hause an den Schreibtisch setzte – ich setze mich, wenn ich meine Frau begrüßt habe, falls sie zu Hause ist, aber sie geht hier selten aus – also, ich setze mich dann immer zuerst an meinen Schreibtisch, lege meine Aktentasche ab, stopfe mir meine Pfeife und sehe die Post durch: Kurz und gut, der Tabak ist immer in der mittleren Schublade. Ich will sie öffnen. Sie ist verschlossen.

Nun müssen Sie wissen, daß ich diese Lade niemals verschließe, schon, um sie nicht interessant zu machen. Der Schlüssel steckt. Der steckte auch jetzt; aber er war umgedreht. Sie werden sagen, ich habe es in Gedanken getan. Nein, da ich es sonst nie tue, hätte ich es nur bewußt machen können.

Einen Augenblick saß ich starr und spürte eine Gänsehaut sich ausbreiten; zwischen den Schulterblättern fing es an und pflanzte sich fort, während ich zu frösteln begann. Und dann sah ich die Gänsehaut zu den Ärmeln herauskommen, bis zu den Handgelenken, die Hände blieben frei. Das registrierte ich alles, und ich fand mich für einen Moment enorm lächerlich. Dann ging dieses Oberflächenfrösteln zurück, und ich wurde innerlich ganz kalt, und langsam, um mich meiner Nerven zu versichern, und auch, um nichts durcheinander zu bringen, dabei aufmerksam wie ein Kriminalkommissar zog ich die Lade auf.

Auf den ersten Blick sah es darin wie immer aus. Aber schließlich haben wir ja alle einiges hinter uns gebracht, und wir geben nicht mehr viel auf erste Blicke, nicht wahr? Ich sah also forschend in die Lade und überlegte, um nur keinen Fehler zu machen. Ein anderer hätte vielleicht gleich nach etwas Fehlendem zu wühlen begonnen. Ich versuchte hingegen, mir das Bild, das die Lade mir bot, als ich sie das letzte Mal geschlossen hatte, möglichst genau zurückzurufen und mit dem, das sich mir jetzt bot, zur Deckung zu bringen. Ich saß also und sammelte mich. Und nichts fiel mir auf.

Dann habe ich gewissenhaft Schicht um Schicht, wie sie sich nach und nach in einer solchen Lade ablagern, freigelegt und ... Ja, Sie müssen wissen, ich bewahre vorn links und rechts je einen Packen Post auf; links, was so privat anfällt, und rechts eher Geschäftliches. Und unter dem linken Stapel liegt immer mein Paß. Einfach Gewohnheit. Aber da lag er nicht. Er lag unter dem rechten.