Edith Simon: „Friedrich der Große, das Werden eines Königs.“ Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen. 352 Seiten, 19,80 DM.

Das Bild Friedrichs des Zweiten von Preußen hat viel ertragen müssen in zwei Jahrhunderten. Weihrauchwolken sind zu ihm aufgestiegen und haben es verdunkelt. Die Züge furchtbarer Dämonie wurden getilgt, die Schroffheiten geglättet, das Abstoßende verschönt. Aber es sind auch die Kammerdiener gekommen, die das Bild von den Wänden gerissen haben; am liebsten hätten sie es auf den Kehrichthaufen geworfen. All das hat Friedrich überstanden. Jedesmal nach einem Zeitabschnitt der Ernennung zum deutschen Nationalheiligen oder der wütenden Bespeiung treten seine wirklichen Züge wieder hervor, leuchtend und geheimnisvoll, furchteinflößend und verzaubernd wie zu den Zeiten, da Voltaire hingerissen war von den edlen Linien dieses Antlitzes und sich über seinen Geist und seine kleinliche Bosheit lustig machte.

Man muß die Tatsachen unbefangen sehen, die alle einander zu widersprechen scheinen, man muß Ehrfurcht empfinden vor der Größe, und man darf den Anblick des Schäbigen und Kleinlichen nicht scheuen, wenn man über Friedrich schreiben will. Edith Simon ist eine Autorin, die den Mut zur Wahrheit mit der Gabe zu lebensvoller und anschaulicher Darstellung verbindet. Unter den vielen Studien über Friedrich gehört ihr Buch zu den schönsten. Edith Simon weiß gewiß fesselnd zu erzählen, aber sie gibt mehr als Spannung, sie deutet den Charakter, und wie dem Rezensenten scheint, trifft sie den Kern.

Sie überzeugt uns davon, daß die vielen Widersprüche in der Selbstdarstellung Friedrichs sich zum großen Teil aus dem Wandel seiner Persönlichkeit erklären, der sich in seiner Jugend und in seinen ersten Mannesjahren vollzog. Dieser Zeitabschnitt (bis zum Zweiten Schlesischen Krieg) ist der Gegenstand ihrer Arbeit. Die Trennungslinie mag willkürlich erscheinen; aber es gibt einige Gründe dafür, daß die Autorin sie gewählt hat. Bis zu einem gewissen Grade war Friedrich mit dreiunddreißig Jahren fertig (was gewiß nicht bedeuten soll, daß er sich nicht auch später noch weiterentwickelt und verändert habe oder gar, daß seitdem keine Gegensätze mehr in seinem Wesen offenbar geworden seien). Neue Tatsachen werden nicht aufgeführt, aber die bekannten werden in ein neues Licht gerückt, in eine vom Gewohnten abweichende Beziehung zueinander gesetzt. So sieht man die Jugend Friedrichs, den Charakter seines Vaters, das Werden der preußischen Großmacht klarer und schärfer als bisher.

So aber steht der Dreiunddreißigjährige dann vor uns: Das Bild, das der mißhandelte Kronprinz der Welt gegeben hatte, war ausgelöscht. Voltaire, die oberste Autorität, hatte ihn in die Reihe der Dichter und Denker aufgenommen. Künstler und Wissenschaftler blickten auf das kleine Berlin. Heere erbebten bei seinem Namen, Diplomaten rühmten seine Klugheit. Das Volk vergötterte ihn. Der Begriff des aufgeklärten Absolutismus, der mit einem dialektischen Kunstgriff zwei unversöhnliche Gegensätze miteinander verband, war geboren.

Aber hinter dieser faszinierenden Gestalt wird eine andere sichtbar, die Gestalt eines Toten, des mürrischen, prügelnden, weichherzigen, pflichtgetreuen, männlichen Königs Friedrich Wilhelm. Edith Simon schildert seine Schwächen schonungslos, aber wie so viele Historiker verneigt sie sich schließlich vor ihm – wie es auch sein geprügelter Sohn schließlich tat. Und mit diesem Satz schließt das Buch: „Wieviel von einem Friedrich Wilhelm er in sich hatte, das wußten damals (zu Lebzeiten des Vaters) beide nicht.“

Sicherlich wird die kommende Generation manche Linie wieder anders zeichnen in dem Porträt, das uns Frau Simon gegeben hat. Aber was schadet das? Jede Generation hat das Redit auf ihre eigene Deutung. Frau Simon hat beträchtlich dazu beigetragen, unserer Zeit ein Friedrich-Bild zu geben, das ihr angemessen ist.

Paul Sethe