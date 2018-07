Ich kaufe nicht an der Tür“, sagte die Frau. „Damit haben Sie vollkommen recht, gnädige Frau. Sie gestatten deshalb wohl, daß ich eintrete“, erwiderte schlagfertig der Mann, setzte sein charmantestes Lächeln auf und ging mit ruhiger Selbstverständlichkeit in die Wohnung hinein.

Andere machen es anders. Sie bemühen sich nach dem Klingeln vor der von einer ängstlichen Hausfrau nur zu einem Spalt geöffneten Tür aufs äußerste darum, den Eindruck zu erwecken, daß sie nichts zu verkaufen haben und auch nichts verkaufen wollen. Die Argumente, die sie dabei benutzen, sind verschieden. Entweder kommen sie angeblich einer Markt- und Meinungsbefragung wegen oder sie behaupten, von einer Behörde gesandt zu sein, die sich für das Wohlergehen und die Ausbildungsmöglichkeiten der Schulkinder interessiert. Oder sie kommen auf Empfehlung eines guten alten Bekannten. Mit einem Wort, sie tun alles, um aus dem Treppenhaus fort und in die Wohnung hinein zu gelangen.

Tatsächlich lehrt die Erfahrung, daß das Schwierigste bei diesem Geschäft ist, die Tür zu öffnen, eintreten zu dürfen, zu einem Gespräch mit der Hausfrau zu kommen. Je nach dem Artikel, der vertrieben wird, kommt es bei diesem ersten Besuch darauf an, einen Termin für den zweiten Besuch zu vereinbaren, an dem auch der Mann anwesend ist. Denn um einen rechtsgültigen Kaufvertrag abzuschließen, ist vor allem die Unterschrift des Ehemannes als Haupteinkommensbezieher nötig. In solchen Fällen ist also der Vormittagsbesuch, das Gespräch mit der Hausfrau, nur die Vorbereitung für das eigentliche Verkaufsgespräch am Abend mit Ehemann und Ehefrau.

Der Vormittagsbesuch wird daher im allgemeinen Sprachgebrauch auch die Werbung oder der Werbebesuch genannt, das Bemühen, Kontakt herzustellen, im Gespräch zu ermitteln, ob der betreffende Haushalt Bedarf für das Erzeugnis hat, ob dieser Bedarf notfalls wenigstens geweckt werden kann, wenn er noch nicht als dringend empfunden wird, oder ob alle Bemühungen zwecklos sind, einfach, weil erst kürzlich der gleiche Artikel angeschafft worden ist.

Die Vertriebsmethode des Direktverkaufs – in den USA spricht man sehr deutlich von doorto-door-selling –, die sich im Grunde vom normalen Verkauf nur dadurch unterscheidet, daß hier der Verkäufer den Käufer aufsucht und nicht umgekehrt der Käufer den Verkäufer, ist weder neu noch ungewöhnlich. Seitdem die immer vollkommenere Fertigungstechnik die Möglichkeit der Massenproduktion eröffnet hat, wird es immer schwieriger und zugleich wichtiger, die Voraussetzung dieser Massenproduktion, nämlich die Massennachfrage, aufrechtzuerhalten bzw. zu schaffen. Hergestellte Waren müssen schließlich ihren Käufer finden, damit der wirtschaftliche Kreislauf geschlossen wird.

Diese Produktion von Massennachfrage ist im höchsten Maße volkswirtschaftlich wertvoll und nützlich. Die durch Massennachfrage ermöglichte Massenproduktion erhöht den Lebensstandard, sie verbilligt die Güter, die infolge der technischen Vervollkommnung der Fertigungsmethoden trotz steigender Löhne und sonstiger Kosten angesichts der ständig zunehmenden Stückzahlen mit niedrigeren Kosten hergestellt werden können. Man braucht nur an die TIN-LIZZY (das berühmte Modell T) des alten Henry Ford zu denken, die 1908 950 Dollar und siebzehn Jahre später, 1925, nur noch 294 Dollar kostete. Man braucht in Deutschland nur an Kühlschränke zu denken, die 1939 an die 700 RM, heute dagegen in der gleichen Größe, aber in wesentlich verbesserter Qualität und Ausstattung nur knapp 250 DM kosten. Auch das wichtigste Publikations- und Unterhaltungsmittel unserer Zeit, Radio und Fernsehen, ist trotz steigender Herstellungskosten durch höhere Löhne, Gehälter und Materialpreise im Endprodukt immer billiger geworden, zugleich bekanntlich unvergleichlich besser und komfortabler.

Produzieren kann jeder