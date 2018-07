Was lange geplant war, soll nun Wirklichkeit werden: Vier europäische Flugzeugfirmen – eine holländische, zwei deutsche und eine britische – entwickeln und bauen gemeinsam ein Disenverkehrsflugzeug, die Fokker F 28 „Feilowship“. Mit der Unterschrift der Bundesregierung, den deutschen Anteil mit Erfolgskrediten zu fördern, ist das Projekt jetzt perfekt. Von den rund 25 Millionen Mark werden der Bund 60 Prozeit und die beiden Werke – Hamburger Flugzejgbau GmbH und Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH – 40 Prozent aufbringen.

Ein europäisches Projekt – aber ist das das europäische Projekt, das wir brauchen? Die französische Regierung hat ihre Beteiligung abgelehnt, und den holländischen Initiatoren ist es offenbar nicht gelungen, ein Flugzeug zu planen, das den Vorstellungen beispielsweise der Deutschen Lufthansa entspricht. Die Lufthansa ist jedenfalls betont zurückhaltend.

Das Paradoxe an der Angelegenheit ist nämlich, daß die Lufthansa jetzt Kurzstreckenflugzeuge bestellen muß, also Flugzeuge der F-28-Kategorie. Um dieses 300-Millionen-Geschäft ist es in den letzten Wochen zu einem erbitterten Tauziehen gekommen.

Aus politischen Gründen und um die Briten wegen der Stationierungskosten für ihre Rheinarmee zu besänftigen, möchte mancher hohe Bonner Ministerialbeamte die Lufthansa drängen, ein englisches Muster, die BAC III, zu bestellen. Der Lifthansa-Vorstand möchte aber mit seinen Vorschlägen warten, bis entschieden ist, ob das amerikanische Flugzeugwerk Boeing ein Kurzstreckenflugzeug, die Boeing 737, bauen wird. Eine reine Boeing-Flotte hätte für die Hansa zweifellos einen großen Rationalisierungseffekt.

Daß nun aber von deutschen Steuergeldern ein Flugzeug gekauft wird, dessen Entwicklung mit deutschen Steuergeldern gefördert wird, ist bei diesem Tauziehen schon unwahrscheinlich geworden. Dabei wäre es nur logisch, daß die europäische Flugzeugindustrie gemeinsam ein Flugzeug entwickelt, das auch den Erfordernissen der Luftfahrtgesellschaften der beteiligten Länder entspricht und von diesen geflogen wird. Diese Chance scheint wieder einmal verpaßt. hm