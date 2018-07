Von Horst Wetterling

An „der“ Jugend zu nörgeln, ist eh und je des Spießbürgers erbaulichstes Sonntagsvergnügen gewesen. Wie könnte er sein in den Niederlagen des Alltags beschädigtes Selbstbewußtsein besser erneuern als durch den Vergleich seiner vortrefflichen Eigenart mit den Unarten „der“ Jugend? Schmäht er „die“ Jugend als leichtsinnig, so ist seine Pedanterie wieder einmal gerechtfertigt, nennt er sie oberflächlich, so wird seinem tierischen Ernst wieder eine schöne Bestätigung zuteil. Wirft er „der“ Jugend vor, sie gefährde, was er in jahrzehntelanger, mühsamer Arbeit aufgebaut habe, so rückt seine pfiffige Geschäftigkeit sogleich ins Licht treuer Pflichterfüllung, hält er ihr entgegen, daß sie ihre Kraft in virtuosem Flirt vergeude, so erscheint sein Unvermögen sofort als ein Beitrag zur Wahrung der abendländischen Gesittung. Allemal läßt sich aus der Entrüstung ein Genuß eigener Art ziehen, ein Genuß, in dem sich Neid und Gruseln unversehens mischen.

Unversehens schleicht sich diese Selbstgerechtigkeit auch in den erzieherischen Umgang ein. In stetem Räsonnement findet sie ihren Niederschlag, in beredten Berichten davon, wie entbehrungsreich die eigene Kindheit und Jugend gewesen sei, in vorwurfsvollen Hinweisen darauf, daß einige Opfer nötig waren, um den eigenen Kindern Sorgen zu ersparen und eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen, in unablässigen Ermahnungen, Maßstäbe zu beachten, die dem menschlichen Tun Halt und Richtung geben.

Das Wirken eines Erziehers trägt erst dann Frucht, wenn er selber den Gehalten der Überlieferung, der Herausforderung der geschichtlichen Situation und den Ansprüchen der Sittlichkeit verpflichtet ist, und sie nicht erst dann geltend macht, wenn er sich auf seine pädagogische Aufgabe besinnt. Mag der Scheinheilige auch über eine hinreißende Beredsamkeit verfügen, so entbehrt seine Unterweisung des Kindes in den Heilstatsachen doch der Kraft der Verkündigung, wenn nicht sein Dasein die Gegenwart Gottes bezeugt. Mag der Sittenlose auch die Argumente der Moral behend zu handhaben verstehen, so ist seiner Ermahnung doch jede läuternde Wirkung versagt, wenn er selbst nicht dem Anruf der Werte gehorcht.

An eben solchen Beispielen scheint es in unseren Tagen zu mangeln. Und so enthüllen sich die Selbstgerechtigkeit so gut wie die wortreiche Ermahnung schnell als Zeugnisse einer doppelten Moral. Wenn nun „die“ Jugend von beidem nicht gerade viel hält, von den entrüsteten Bürgern sowohl als auch von den erzieherischen Anstrengungen, und seien sie auch noch so gut gemeint, dann hat das seine Ursache darin, daß ihr die Fatalität einer Moral nicht verborgen bleibt, die immer nur im Schwange ist, sofern Kinder und Jugendliche in den Blick geraten und vorangebracht werden sollen.

Um den Beleg für meine Behauptung nicht schuldig zu bleiben, möchte ich aus Niederschriften von fünfzehn- bis achtzehnjährigen Mädchen zitieren. In zwei Großstädten Nordwestdeutschlands wurden Lehrlinge, die Verkäuferin, Friseuse, Putzmacherin und kaufmännische Angestellte werden wollen, aufgefordert, in einem Aufsatz darzulegen, was ihnen am Leben der Erwachsenen als bemerkenswert erscheint. Mögen diese Stimmen auch keinen „repräsentativen Durchschnitt“ ergeben, symptomatisch sind sie in jedem Fall, wenn nicht alles täuscht, was ich von jungen Menschen unserer Tage weiß.

Wem wäre nicht der Vorwurf vertraut, daß „die“ Jugend nur noch darauf aus sei, viel Geld zu verdienen? Offenbar wird hier erwartet, daß junge Menschen dem Sog des Wohlstandes entrückt bleiben und im Traum von der blauen Blume ihr Genügen finden, während ihre Väter und Mütter dem Geld nachjagen, um sich endlich den Wagen leisten zu können, der die Nachbarn in die Schranken verweist. Zudem sind es doch wohl Erwachsene, die den Teenagern und Twens einreden, daß sie ohne James-Dean-Jacken, Conny-Pullis, Mokassins und anderes Accessoire, das doch wohl Geld kostet, einfach nicht dazu gehören.