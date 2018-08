Inhalt Seite 1 — Eine Laufbahn drüben und hüben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rino Sanders

Die Jury rangierte ihn als dritten im Deutschen Erzählerpreis. Das nimmt wunder, ist doch seine Arbeit so beschaffen, wie der deutsche Roman der Gegenwart laut Dekret namhafter Kritiker aussehen soll: Er spielt im Deutschland unserer Tage, spielt drüben, spielt hüben und hat einen Helden, wie hiesiger Alltag ihn durchaus hervorbringt, einen, der dieses Deutschland am eigenen Leibe und an eigener Seele erfährt und der mit eigener Person stellvertretend ausdrückt, was es heißt, in sich entzweit und gespalten zu sein.

All das ist drin in dem Roman von

Zudem ist das Buch geschrieben mit Kenntnis, flüssig, auf keinen Fall ein erster Versuch, sorgfältig im Detail, treffend in den Beobachtungen, durchkomponiert im ganzen, bewältigt mit den Mitteln eines soliden, durch moderne stilistische Injektionen geschmeidig gehaltenen Realismus und keineswegs experimentell. Dennoch erhielt den ersten Preis ein Buch, das in New York spielt.

Kam Unbehagen am Thema „Deutsche Zustände“ auf? Wurde deutlich, daß diesen Zuständen, so quälend sie sind, auch literarisch etwas beharrlich Provinzielles anhaftet – etwas Provinzielles, wie es leicht von jedem halbwegs mobilen Außenmonteur, Eisenhändler, Südfruchtimporteur, Philharmonie-Orchester-Mitglied oder Naturwissenschaftler wahrgenommen wird?

Zeigte sich, daß die Betrachtung durch die realistische Brille (mit Fensterglas also) nach keiner Richtung ein recht befriedigendes Blickfeld gewinnt? Störte dies: daß man die Glaubwürdigkeit eines so gestalteten Romans immer zu sehr nach den äußeren, nicht nach seinen inneren Verhältnissen beurteilen wird? Je „realistischer“ ein solcher Roman sich mit Vorgängen, Daten, Namen, Anschriften, örtlichkeiten tut, desto mehr läuft er Gefahr, daß seine Wahrheit an sozusagen photographischer Treue gemessen wird – in dieser Hinsicht kann er es weder mit einer guten Reportage noch mit einer Dokumentensammlung aufnehmen, ein Sachverhalt, der etwa bei Alexander Kluge zu Konsequenzen führte.

Und weiter: Enttäuschte der Versuch, das Gebrochene, Unsinnige, Divergierende und eigentlich Elende dieser Verhältnisse mit einem in Sprache und Bau intakten, auf gefällige Rundung angelegten, umsichtig zusammengehaltenen Wortwerk abzubilden? Befremdete es, daß einer aus konventioneller Vogelperspektive die ostwestlichen Irrungen Wirrungen eines jungen Mannes mit Froschperspektive beschreibt? (Je mehr sich die Distanz zwischen beiden verringert, desto besser wird Christoffs Buch.) Und behagte es nicht, daß ein Autor aus Flucht, Verfolgung und Todesnot zunächst einmal Spannung zu schlagen sucht?