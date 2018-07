Ermüdet von einer vielstündigen Debatte über die Verjährung von NS-Verbrechen und über Stand oder Notstand des deutschen Bildungswesens, hatten die Bundestagsabgeordneten am Mittwoch letzter Woche keine Lust mehr, über den geplanten Frauen-Report (ZEIT Nr. 48/1964) zu debattieren. Immerhin wurde aber der Bundesregierung der Auftrag für eine umfassende Frauen-Enquete nunmehr erteilt. Ohne Aussprache und einmütig billigte das Plenum des Parlaments den Antrag nebst Begründung des Ausschusses für Familien- und Jugendfragen in zweiter und gleich auch in dritter Lesung. Es war 21.30 Uhr, die Tagespresse nahm von dem Vorgang kaum noch Kenntnis.

Die Bundesregierung ist jetzt aufgefordert, „dem Deutschen Bundestag über die Situation der Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft umfassend zu berichten“. Die Berichte der Regierung sollen ferner, so steht’s im Antrag, „Vorschläge zur Verbesserung der Situation der Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft enthalten“. Wann allerdings die Enquete vorgelegt werden wird, ist noch offen. Die Experten versicherten, daß über einen Teil der Fragen schon umfangreiches Material vorliege, daß aber zusätzliche Untersuchungen, Erhebungen und wissenschaftliche Forschungen unerläßlich seien. Außerdem erfuhr der Ausschuß, daß eine „globale Untersuchung“ und ein einmaliger Bericht „nicht für zweckmäßig und für kaum durchführbar“ gehalten werden: Die Sachverständigen regten – laut Ausschußbericht – „stufenweise Vorlage“ des Reports an; sie erschreckten insbesondere die neun weiblichen Mitglieder des Gremiums, indem sie bemerkten, daß die „Gesamtuntersuchung“ wohl vier bis fünf Jahre dauern werde.

Allerdings ist der Auftrag an die Regierung recht umfangreich geworden. Untersuchungen und Bericht müssen sich beispielsweise – ähnlich dem innerhalb von zwei Jahren vollendeten amerikanischen Frauen-Report – auf Art und Umfang weiblicher Erwerbstätigkeit erstrecken, auf deren Bedeutung für Volkswirtschaft und Familieneinkommen, auf Aufstiegschancen und Mütterarbeit, auf die Situation der Frauen im öffentlichen Dienst, auf ihre Beteiligung an der Eigentumsbildung, an der „wohnungsmäßigen Versorgung“ und am öffentlichen Leben.

Überdies sollen die „Rolle der Frau als Staatsbürgerin“, die Situation der alleinstehenden Frau und die Lage der Frau in der Landwirtschaft untersucht werden. Heinz Bergner