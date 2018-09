Unser Kritiker sah:

Spiel von Jakov Lind

Staatstheater in Braunschweig, Kleines Haus

In Braunschweig hat es sich ein Team dreißig- bis vierzigjähriger Theaterleute zur Aufgabe gemacht, unter der Führung des neuen Generalintendanten Helmut Matiasek „den Begriff eines Staatstheaters neu zu definieren“. Dazu gehören mehrere Uraufführungen, von denen bisher zwei stattgefunden haben. Beide Stücke hatten politische Themen: Der jung verstorbene Franzose Boris Vian geißelt in seiner Farce „Generäle“ die Infantilität hoher Militärs, der in England lebende Österreicher Jakov Lind schlägt in „Heiden“ das Grundmotiv „Hitler in uns selbst“ an.

Hatte Vians „Schmürz oder Die Reichsgründer“ exakt wenigstens einen Fall von Paranoia dargestellt, so gelangte er in seinen „Generälen“ nicht über ein Kasperlespiel hinaus, das niemanden trifft, weil das Ressentiment Viäns keine Form gefunden hat.

Wer jetzt in demselben Braunschweiger Schulsaal auf einer von Manfred Schröter blendend ausgestatteten Behelfsbühne die „Heiden“ von Jakov Lind unvorbereitet sah, dürfte sich sehr gewundert haben, als er dann im Programmheft die Erklärung des Autors las: „Der Nazismus, den ich meine, ist die archaische Zeremonie der Schlachtung, das Menschenopfer, der symbolische Kannibalismus. Und das ist hier das Thema: der Drang nach (Selbst-)Zerfleischung aus wahrhaft heidnischer Angst...“ Auf der Bühne findet eine entsetzlich gedehnte, im ganzen widerliche „Party“ statt. Man säuft, man hurt, man begeifert sich mit rüden Redensarten. Dazwischen gibt es nummernhafte Monologe, in deren teils symbolistischem, teils pansexuellem Vokabular der Expressionismus eine Nachblüte getrieben hat.