J. Schw., Washington, im Dezember

Hubert Humphrey, der Weggefährte Johnsons in einem der erfolgreichsten Wahlfeldzüge der amerikanischen Geschichte, wird als Vizepräsident seinen außenpolitischen Ambitionen weitgehend entsagen müssen. Die Führung der Außenpolitik hat sich der Präsident vorbehalten. Dafür aber kann sich Humphrey in der Innenpolitik tüchtig ins Geschirr legen. So jedenfalls hat es sich Johnson wohl gedacht, der Humphrey schon jetzt, einen Monat vor der Inauguration am 20. Januar, eine Reihe von Aufgaben übertrug. Johnson betraute Humphrey mit dem Vorsitz in dem Beratungsorgan, das die Programme der verschiedenen Ministerien im „Feldzug gegen die Armut“ koordiniert, außerdem soll er die Verwirklichung des Bürgerrechtsgesetzes überwachen.

Diese Aufgaben gehören zum Kern der Innenpolitik Johnsons; sie erfordern die Mobilisierung der Bundesgewalt gegen widerstrebende Opposition der Einzelstaaten im Süden, und sie können nur gelöst werden, wenn im Haushalt beträchtliche Summen bereitgestellt werden. Der Feldzug gegen die Armut ist vorläufig noch nicht über die ersten Scharmützel hinausgediehen. Zunächst soll vor allem der Mangel an beruflicher Ausbildung unter den Jugendlichen beseitigt werden. Dafür werden Umschulungslager eingerichtet, in denen freiwillige Helfer (Mitglieder eines heimatlichen Friedenkorps) junge Arbeitslose ausbilden. Das ist noch relativ billig. Wenn aber die Notstandsgebiete in den Appalachen und die Slums in den Großstädten ausgeräumt werden sollen, müßte der Kongreß riesige Summen bewilligen.

Noch liegt das genaue Programm für diesen Feldzug nicht vor, doch ist zu erwarten, daß seine Dimensionen den ehrgeizigen Plänen Johnsons für eine „große Gesellschaft“ entsprechen. Insbesondere auf dem Gebiet der Erziehung und Ausbildung soll es vorangehen. Im Lande des Wohlstandes und in einer Epoche der Dauerkonjunktur soll durch massive staatliche Hilfeleistung mehr soziale Gerechtigkeit erreicht werden. Ein gewaltiges Unterfangen!

Humphrey als Exponent des liberalen Parteiflügels der Demokraten ist von Johnson dazu ausersehen, dieses Programm voranzutreiben. Seine Erfolge sollen den Grundstein für einen Sieg der Demokraten im Kongreßwahljahr von 1966 und im Präsidentenwahljahr von 1968 legen. Ebenso aber schirmt sich Johnson mit der Beauftragung Humphreys gegen etwaige Fehlschläge und Reibereien ab, die im Feldzug gegen die Armut und in der Praktizierung des Bürgerrechtsgesetzes fast unvermeidlich sind.

Das Bürgerrechtsgesetz ist auf geringe Schwierigkeiten gestoßen, wo es um die Zulassung von Farbigen in Gaststätten und in Hotels ging; auch in der Schulintegration sind in diesem Herbst manche Erfolge erreicht worden; aber die Verwirklichung des Wahlrechtes der Farbigen im Süden trifft noch immer auf hartnäckigen Widerstand. Johnson ist daran gelegen, eine Wiederholung der Rassenkrawalle zu vermeiden, die Amerika in den beiden letzten Sommern erschütterten. Er will den „Durchbruch“ zur vollen Gleichstellung des amerikanischen Negers ohne brachiale Bundes-Exekutivgewalt erreichen, damit der Rassenstreit nicht aufs neue ein Element künftiger Wahlkämpfe wird.

Vizepräsident Humphrey wird in seinem Amt nicht so beschäftigungslos sein, wie es amerikanische Vizepräsidenten oft sein mußten. Johnson spannt seine Mitarbeiter bis zum äußersten ein. Aber der dynamische und beredte Hubert Humphrey erhält damit auch freie Bahn auf einem Betätigungsfeld, das ihm besonders am Herzen liegt und wo er sich schon immer mit idealistischem Schwung getummelt hat. Das bedeutet freilich nicht, daß Johnson die Innenpolitik vernachlässigen wird. Er wird sie nach wie vor steuern, aber er wird sich nicht den Gefahren des politischen Nahkampfes aussetzen.