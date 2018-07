Wer Lübeck liebt – und wer täte das nicht –, wird an den 88 Photos Freude haben, die der neue Bildband bringt:

A. von Brandt: „Lübeck – Bild und Wesen einer alten Großstadt“; Verlag Weiland, Lübeck; 57 S., 32,50 DM.

Alles, was Lübeck sehenswert macht, ist im Bilde festgehalten, klar und übersichtlich, jedoch ganz ohne Pfiff. Ansonsten ist das Bild so gestaltet, wie seit Jahrhunderten Städtebücher gemacht werden: ein paar Seiten historische Einführung, dann die Bilder und zwischendrin gelegentlich ein Blatt, auf dem die lobende Bemerkung einer berühmten Persönlichkeit in großem Druck zitiert wird. R.