Wäre die Schlacht am Metauro anders ausgefallen, so hätte sich die ganze Weltgeschichte anders entwickelt.

Das Spiel, von dem hier die Rede ist, erlaubt es, diese Oberlehrerweisheit ad absurdum zu führen. Denn es ist durchaus möglich, daß auf Anhieb die Karthager am Metauro gegen die Römer gewinnen. Jedenfalls nachträglich. Dann nämlich, wenn jemand das sehr intelligent ausgedachte und seiner Anlage und Ausführung nach geradezu pompöse Spiel betreibt. Es heißt

„Die Schlacht am Metauro“; Verlag O. & M. Hausser, Neustadt bei Coburg. Ein Riesenkarton mit: Spielplan, 21 Elastolin-Legionären, einer Sanduhr und zwei Würfeln nebst Bechern für zwei Personen; 22,50 DM.

Wer es erwerben will, fragt besser nach „Römer gegen Karthager“. Offensichtlich erschien dem Hersteller der ursprüngliche Titel – obwohl in fünf Sprachen aufgedruckt – nicht populär genug, denn er klebte noch nachträglich ein gelbes Etikett auf den Deckel, und der ist für sich allein schon eine Pracht: Vor zwei Massenszenen aus dem italienischen Monstre-Film „Hannibal“ ereifert sich ein kämpfender Karthager. Farbig. Überhaupt hat der Verlag an historischen Reminiszenzen nicht gespart: Da liegt ein zwölfseitiges Heftchen bei, das in Kornpreßform den Her- und Ausgang der Schlacht schildert, nebst 23 Bildern aus genanntem Film. Farbig. Wer mag, kann sie einkleben.

Das Spiel selber ist erstklassig. Man braucht kein Stammtischstratege, Militarist oder Uniformnarr zu sein, um sich an ihm zu freuen. Gottlob ist dafür ja die Schlacht am Metauro schon zu lange her. Und Deutsche waren auch nicht daran beteiligt.

Da macht einfach alles Spaß: der Spielplan (natürlich in historischer Treue), die Schwertfuchtler und Lanzenwerfer und schnellen Reiter und der wuchtige Elefant und die edlen Feldherren. Hastrubal und ... ja, wer ist der andere? Livius, Porcius, Nero? Man suche sich einen aus.

Die Sanduhr erinnert fatal an die Stechuhren beim Turnierschach. Man verwende sie lediglich als Drohung. Sie deutet jedoch an, daß dies Spiel nicht einfach ist. Das ist es in der Tat nicht. Nicht umsonst sind drei Spielanweisungen beigegeben. Eine „Kurzinformation“ vom lieben „Spielwaren-Onkel“, eine achtseitige, sehr instruktiv, disneyhaft-bildlich erläutert, und die dritte am Rande des Spielplans (zur ständigen Rekapitulation).