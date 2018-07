Dem Hoffmann und Campe Verlag ist es eine große Freude ...“ – nun, bei einer so exzeptionellen Edition darf auch ein Verlag sich gebärden wie sonst nur stolze Eltern. Die schönsten Blätter (17 an der Zahl, im Format 31,5 mal 46 cm) aus Maria Sibylla Merians „Metamorphosis Insectorum Surinamensium“ in einer mit Japanseide bezogenen Kassette, einem Passepartout, ausgewählt, ausführlich eingeleitet und beschrieben von Gerhard Nebel, erschienen gerade richtig zur Weihnachtszeit (168,– DM).

„Maria Sibylla Merian gehört in die Geschichte des Kupferstichs, in die Geschichte der Biologie, in die Geschichte der europäischen Unternehmen, die tropische Natur zu begreifen ...“, so schreibt Gerhard Nebel in der Einleitung und das ist keine Übertreibung. Diese schmächtige Tochter des Kupferstechers und Verlegers Matthaeus Merian gehört zu den großen eigenwilligen Frauengestalten in dieser von Männern eingerichteten Welt. 1647, ein Jahr vor Ende des Dreißigjährigen Krieges, wurde sie geboren, ihr Vater starb, als sie drei Jahre alt war, gegen eine harte und verständnislose Mutter mußte sie ihre Liebe zu den Pflanzen und dem grauen, unappetitlichen Gewürm durchsetzen. Ihrem Stiefvater und seinem Lehrling schaute sie die Blumenmalerei und Kupferstecherkunst ab, und dann setzten, sich ihr Talent und ihre Energie gegen alle Widerstände durch.

Zunächst fertigte sie, mehr zum Broterwerb, blumenverzierte Stofftapeten und Kissen in waschbaren Farben an. Ein 1679 erschienener (zweiter) Bildband über Raupen wurde dann bereits ein europäischer Erfolg. Durch Beitritt zu einer religiösen Sekte geriet sie nach Holland, lernte den Gouverneur von Holländisch-Guayana kennen, verfiel von ferne der Faszination der tropischen südamerikanischen Natur und begab sich 1699 mit über fünfzig Jahren auf die nicht ungefährliche Schiffsreise nach Surinam. Zwei Jahre später kehrte sie zurück, die auf Pergament festgehaltenen Tropenwunder im Reisegepäck.

Sie sind charakterisiert durch eine minuziöse Exaktheit, die aber nie Pedanterie, sondern immer Ehrfurcht vor der Natur bedeutet. Keine Pflanze zeichnet sie allein, um ihrer selbst willen, sondern immer in Kombination mit einem Tier, meist dem Tier, dem sie als Futterpflanze dient. Keinen Falter um seiner Schönheit willen, sondern auch den häßlichen, abstoßenden, und immer als Puppe, Raupe, Imago – das heißt in den Stufen, die zur Vollendung hinführen und in denen sich für Maria Sibylla Merian nicht nur ein biologisches Gesetz manifestierte. Petra Kipphoff