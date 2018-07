Daß die Uhren bei der Braunkohle anders gehen als bei ihrer älteren Schwester, der Steinkohle, ist aus dem Abschluß der Rheinische Braunkohlenwerke AG, Köln, erneut abzulesen. Die Kölner RWE-Tochter hat wiederum 37,5 Millionen Mark an die Kasse der Muttergesellschaft abgeführt, dafür hat sie sich nicht anzustrengen brauchen. Die freien Aktionäre, die inzwischen nur noch mit weniger als einem Prozent an dem Grundkapital von Rheinbraun in Höhe von 228 Millionen Mark beteiligt sind, erhalten die ihnen zugesicherte Dividende von neun Zehntel des RWE-Satzes. Das wären 14,4 Prozent für 1963.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr – Rheinbraun gehört mit seinem jetzt vorgelegten Bericht über das Geschäftsjahr 1963 zu den ganz säumigen Gesellschaften – stand das Unternehmen, wie die Verwaltung betont, im Zeichen einer weiteren Steigerung des Gesamtenergiebedarfes. Die Braunkohlenförderung wurde um 6,2 Prozent auf knapp 87 Millionen Tonnen gesteigert. Rund 82 Prozent der ganzen deutschen Förderung entfallen damit auf. Rheinbraun. Von der Gesamtförderung des Unternehmens wanderten im Berichtsjahre nunmehr 50 (47,8) Prozent als Kraftwerkskohle in die Stromerzeugung des RWE. In der Braunkohlenbriketterzeugung ist die RWE-Tochter mit rund’ vier Fünftel an dem gesamten deutschen Aufkommen beteiligt; es sind im Berichtsjahre 12,4 Millionen Tonnen erzeugt worden. Um knapp 5 Prozent erhöhten sich die Umsatzerlöse auf 860,3 Millionen Mark.

Der Geschäftsbericht hebt hervor, daß die „sich verschlechternden geologischen Bedingungen für den Kohlenabbau aus tiefen Tagebauen zukünftig die Kosten beeinflussen werden“. Es ist mit steigenden Abraumbewegungen zu, rechnen. Schon im Berichtsjahre stieg die Abraumbewegung mit 158,887 (139,79) Millionen Kubikmeter unverhältnismäßig mehr an als die Förderung von Rohbraunkohle. Durch weiter verstärkte Mechanisierung will die Verwaltung diesen Tendenzen zur Kostensteigerung entgegenwirken. Die Investitionsaufwendungen werden bei Rheinbraun vorerst noch nicht kleiner werden. Im Berichtsjahre sind 247,4 nach 191 Millionen Mark ausgegeben worden nmn