Für anständige Autofahrer gibt es keine Radarfallen“, sagte der Richter. Der Radarstrahl hatte bei dem Angeklagten eine Geschwindigkeit von 65. Stundenkilometern gemessen – freilich nicht mitten im Stadtverkehr, sondern auf einer Ausfallstraße Hamburgs, wenige hundert Meter vor der offiziellen Stadtgrenze. Man fährt dort durch freie Landschaft: auf der einen Seite Felder, auf der anderen hinter hohen Hecken einige Häuser, die letzten der Stadt.

Gut getarnt war dort der Radarwagen aufgestellt, und der Anhalteposten hob seine Kelle genau in Höhe des Ortsausgangsschildes. Der Beamte war freundlich: „Glauben Sie, ich bin von mir aus hier?“

Als die Strafverfügung kam, legte der Fahrer Einspruch ein. Er fühlte sich ungerecht behandelt; denn er hatte geglaubt, das Ortsschild übersehen zu haben. Aber der Richter sprach von Anstand und sagte: „Solange Sie nicht sicher waren, daß das Schild vorbei war, mußten Sie 50 fahren!“

Dieser Fall zeigt, wie bei uns Verkehrserziehung betrieben wird. Die Leserbriefspalten der Lokalzeitungen sind voller Beschwerden über Radarfallen, aber für Polizei und Justiz existieren sie nicht. Für die Behörden ist ein Kontrollpunkt so „gut“ wie der andere; wer die absolute Geschwindigkeitsgrenze überschreitet, wird bestraft, ohne Rücksicht auf die Umstände. Im dichten Verkehr der großen Städte, wo schnelles Fahren gefährlich ist, läßt sich das Radargerät schlecht verwenden; so geht man an die Ausfallstraßen, wo man im allgemeinen ohne Gefahr mehr als 50 fahren könnte. In Holstein benutzte die Polizei kürzlich einen als Zivilfahrzeug getarnten Radarwagen an einer Fernstraße, die durch ein von der Straße aus kaum sichtbares Dorf führt; das Ortsschild wird dort leicht übersehen, weil die Fahrer sich auf eine Kreuzung konzentrieren müssen.

Man sucht also offenbar absichtlich solche Stellen aus, wo regelmäßig viele Fahrer zu schnell fahren. Aber ist es die Aufgabe der Polizei, möglichst viele Verkehrsteilnehmer den Gerichten zuzuführen? Der „Radarschuß aus dem Hinterhalt’ ist ein schlechtes pädagogisches Mittel. Wie will man erreichen, daß Deutschlands Autofahrer sich vernünftig, rücksichtsvoll und geschickt verhalten, daß sie sich der jeweiligen Situation anpassen lernen, wenn man immer nur auf formalen Fehlern herumreitet?

Kein Einsichtiger verkennt, daß Kontrollen nötig sind, daß rücksichtslose Fahrer abgeschreckt werden müssen, daß zu schnelles Fahren schwere Folgen haben kann. Schon eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern kann zu hoch sein, wenn die Verkehrslage unübersichtlich ist, wenn Kinder in der Nähe spielen oder ein alter Mann die Straße überqueren will. Aber umgekehrt kam jemand, der auf freier Strecke 65 fährt, ein durchaus „anständiger“ Autofahrer sein.