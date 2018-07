Von Ferdinand Ranft

Vor allem möchte ich ganz schnell braun werden, hatte Gerda M. auf dem Fragebogen unter der Rubrik „Urlaubswünsche“ eingetragen. Mit ein paar Tausend solcher Fragebogen haben einige der großen Jugendreiseorganisationen in der Bundesrepublik kürzlich versucht, ihren Kundenkreis genauer kennenzulernen. Die Antwort von Gerda M. – so stellten die Meinungsforscher fest – sei durchaus als typisch für eine bestimmte Gruppe jugendlicher Reisender anzusehen. Der Urlaub, besonders aber sein auf dem Gesicht zu erkennendes Ergebnis, soll – immer noch – dazu beitragen, ein gewisses „Prestigebedürfnis“ zu befriedigen.

Die meisten jugendlichen Reisenden suchen aber zweifellos anderes, nämlich die Geselligkeit. Freundschaften, einen Flirt oder auch ein Abenteuer. Wenn man den Fragebogenergebnissen Glauben schenkte, dann haben es offensichtlich die Mädchen zu Hause an ihrem Arbeitsplan, in der Freizeit oder Schule viel schwerer, Kontakte zu finden, als die Jungen. Bei der „Deutschen Gesellschaft für internationalen Jugendaustausch“ sind nämlich siebzig von hundert Reiseteilnehmern Mädchen. Beim „Katholischen Jugendferienwerk“ sind es rund sechzig Prozent, bei der Auslandsstelle des Deutschen Bundesstudentenringes mehr als die Hälfte. Einzelreisende, die sich ohne Freunde und Bekannte einer Gruppe anschließen. Bei Studenten, die das Gros der Teilnehmer bei der Auslandsstelle bilden, verhält es sich etwas anders. Man kennt sich schon von den Vorlesungen und Seminaren, und es kommt deshalb nicht selten vor, daß der Reisegruppe „Pärchen“ angehören, oder ein Kreis von Freunden entschließt sich kurzerhand, in ein Programm „einzusteigen“.

Fast drei Viertel aller Teilnehmer sind zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt. Für einen Winterurlaub entscheiden sich Verhältnismäßig wenig junge Leute. Von allen Teilnehmern, die im Laufe eines Jahres mit vier großen Jugendreiseorganisationen ihren Urlaub verbringen, wollen nur zwischen zehn und fünfundzwanzig Prozent zum Skilaufen; die meisten davon sind Studenten.

Und was verraten die Fragebogen über die Motive? Da ist zunächst einmal die allgemeine „Angst vor dem Winter“, verständlicherweiss besonders in den Gebieten, wo man die Berge nur vom Hörensagen kennt. Die Gefahren, die ein Skiurlaub mit sich bringen kann – „wie schnell bricht man sich ein Bein“ – schrecken auch viele ab. Und da man ja vorher, nicht bestimmt sagen kann, ob das Skifahren auch Spaß mache, scheut man die verhältnismäßig hohen Kosten für die Skiausrüstung.

Ob ein psychologischer Werbefeldzug etwa mit dem Motto „Winterurlaub – gesündester Urlaub“ die vielerorts vorhandenen Bedenken zerstreuen wird, bleibt abzuwarten. Dabei haben die Werbefachleute sogar die Mediziner auf ihrer Seite, die längst wissen, daß die Kombination von körperlicher Anspannung und Entspannung beim Skifahren geradezu ideale Bedingungen für eine gute Erholung schafft.

Immerhin leisten die Skilager der Jugendreiseorganisationen da eine gewisse Pionierarbeit. Die Fragebogenaktion hat nämlich auch ergeben, daß ziemlich genau die Hälfte aller Reiseteilnehmer den „ersten Schritt“ in den Winter (im Sommer ist es nicht viel anders) nur in der „Geborgenheit“ der Reisegruppe wagen. Das nächstemal haben sie dann schon so viel Mut gefaßt und Erfahrungen gesammelt, daß sie es allein versuchen. Sie nehmen kein zweitesmal an einer Gruppenreise teil.