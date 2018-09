Jomo Kenyatta, als „Speer von Afrika“ einst gefürchteter Mau-Mau-Führer im Kleinkrieg gegen die Engländer, hat am Samstag Königin Elizabeth als Staatsoberhaupt von Kenia abgelöst. Die ehemalige Kronkolonie wurde Republik, bleibt jedoch innerhalb des Commonwealth. Solange der trotz seiner 74 Jahre noch rüstige Nationalheld der Kikuyus so standhaft auf dem Posten bleibt wie die Kenyatta-Statue, die zu seinem Amtsantritt enthüllt wurde, solange ist für die innere Stabilität dieses ostafrikanischen Staates wenig zu fürchten.

Aber was kommt nach Kenyatta? Sein Stamm hat keinen Führer, der an den Häuptling des rivalisierenden Stammes der Luo, den neuen Vizepräsidenten Oginga Odinga, heranreicht. „Mr. Doppel-O“ hat zwar unter Kenyatta nicht viel zu sagen, aber er besetzt zielstrebig die Schlüsselstellungen des Staates mit seinen Anhängern. Ihm werden Sympathien für Peking nachgesagt, doch hat das bei den Afrikanern noch nicht viel zu bedeuten. Kenyatta hat als außenpolitisches Programm die „positive Blockfreiheit“ verkündet.

Dennoch wurden die 50 000 Europäer und 180 000 Asiaten in Kenia von der Angst um die Zukunft ergriffen. Kapital und Ausländer verlassen das Land. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind mehr als 5000 Europäer emigriert. Von den noch verbliebenen 1800 weißen Farmern haben nur 300 die Staatsbürgerschaft Kenias angenommen. Der Touristenverkehr in den Großwildjagdgründen des Landes hat seit den anti-amerikanischen Kongo-Demonstrationen spürbar nachgelassen.

Aber westliche Hilfe kann Kenia vorläufig gar nicht entbehren. Über 200 000 Arbeitslose müssen beschäftigt werden. Der Sechs-Jahres-Plan basiert zu 91 Prozent auf fremder Hilfe. Großbritannien zahlte allein in diesem Jahr über 650 Millionen Mark. (Zum Vergleich: China gewährte Zuschüsse und Anleihen für 72 Millionen Mark.) Dreißig Prozent der Importe gehen noch auf britische Rechnung,

Englisch wird auch noch in der kleinen Armee des Landes gesprochen. 140 britische Offiziere und Ausbilder sind nach dem Abzug der letzten britischen Truppen zurückgeblieben. Dafür dürfen die britischen Soldaten in Aden und der südarabischen Wüste jedes Jahr für zwei Monate in die grünen Täler Kenias zum Manöver fliegen. Mit warmen Dankesworten verabschiedete Kenyatta am Samstag die letzte Abteilung der Staffordshirers. Ohne ihre Hilfe hätte er bei der Meuterei im Januar leicht Kopf und Kragen verlieren können.