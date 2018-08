Harold Wilson, britischer Premierminister mit einer Parlamentsmehrheit von nur fünf Stimmen, hat sich durch Rückschlage und Enttäuschungen in den ersten sieben Wochen nicht entmutigen lassen. Mit einer Rede von fast Kennedyschem Schwung erfüllte er am Samstag die Delegierten des Labour-Parteikongresses in Brighton mit neuer Zuversicht.

„Wir müssen zuallererst mit unserer wirtschaftlichen Lage fertig werden. Ich bin überzeugt, daß unser Volk sich dieser Herausforderung stellen wird. Unsere Geschichte lehrt, daß jene uns falsch beurteilen, die unsere Fähigkeit unterschätzen, dann zu handeln, entscheidend zu handeln, wenn die Not am größten.

In Dünkirchen hat man unsere Widerstandskraft falsch eingeschätzt, aber wir haben unsere verborgene, schlummernde Kraft mobilisiert und die vermeintliche Niederlage in einen großen Sieg verwandelt. Ich glaube, der Geist von Dünkirchen wird uns noch einmal zum Erfolg führen.

Dies ist heutzutage die Stimmung in Großbritannien: die Entschlossenheit, die Bereitschaft, das Verlangen nach einem Wandel haben Labour zur Macht emporgetragen und werden nun unser Land in der Wirtschaftsschlacht zum Siege führen.

Wilde Streiks, vergeuderische Unterbrechungen des Arbeitsprozesses, langwierige Streitereien über die Arbeitseinteilung in der Industrie können wir uns jetzt ebensowenig leisten wie überholte Arbeitsmethoden oder eine unternehmerische Haltung, die nur danach trachtet, Steuern zu vermeiden oder schnell Profite einzuheimsen anstatt die Produktionsmethoden zu modernisieren und zu erneuern oder den Export voranzutreiben.

Großbritanniens Ansehen ist weit mehr von unserer wirtschaftlichen Stärke und Unabhängigkeit als von vorgetäuschter nuklearer Stärke abhängig.

Die größte Bedrohung für die Welt ist die Gefahr einer Ausbietung der Kernwaffen. Deshalb besonders haben wir uns bei den wichtigen Gesprächen in Washington beide so nachdrücklich dafür eingesetzt, die Kernwaffenstreitmacht der NATO zusammenzulegen und dabei die Gefahr auszuschalten, daß noch mehr Finger an den Drücker kommen. Wir sind entschlossen, jede Gelegenheit zu ergreifen oder, wenn keine da ist, eine zu schaffen, um neue Initiativen für Rüstungskontrollen und Abrüstung zu entfalten. Zum erstenmal seit vielen Jahren haben wir ehe britische Initiative präsentiert, auf die unsere Freunde und Alliierte gewertet hatten. Die Jahre der Sterilität sind vorbei.

Eure Labour-Regierung hat ihre Absicht kundgetan, gegen rassische Intoleranz einzuschreiten. Aber wenn wir verurteilen wollen, müssen unsere Hände rein sein. Es wäre Heuchelei, Rassismus und Vorurteile und Apartheid zu verdammen, wenn wir sie in Großbritannien oder in unserer eigenen Partei duldeten. Der Herr hat alle Völker aus seinem Blut gemacht, auf daß sie, die Erde bewohnen.“