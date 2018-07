Inhalt Seite 1 — Bemerkungen zur „unbewältigten Vergangenheit“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Professor Dr. Benno von Wiese ist Ordinarius für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Bonn.

In den letzten Wochen hat die kritische Auseinandersetzung mit Personen, Institutionen, Erklärungen und Gerüchten ein solches Ausmaß erreicht, daß es sinnvoll und berechtigt sein mag, wenn ein Angehöriger der in diesem Fall besonders betroffenen Generation von Hochschullehrern, der weder Emigrant noch in anderer Weise ein Opfer des NS-Regimes wurde, einige sachliche Bemerkungen dazu an dieser Stelle mitteilt.

Ich möchte voranstellen, daß ich die geistige Auseinandersetzung mit unserer „unbewältigten Vergangenheit“ für ebenso wichtig halte, wie sie vor einigen Wochen in der Erklärung der „Sieben“ in der ZEIT gefordert wurde. Aber ich bin zugleich der Meinung, daß der bisher dazu oft eingeschlagene Weg der Diffamierung und Anprangerung einzelner, heute im öffentlichen Leben der Universität stehender Personen auf Grund von entlegenen Veröffentlichungen, die Jahrzehnte zurückliegen, nicht der richtige sein dürfte. Jeder Mensch ist nicht nur ein unteilbares Ganzes, sondern auch ein Wesen, das sich entwickelt und durch Entwicklungsstufen hindurchgeht. So und nur so kann er beurteilt werden, im Gange seines Lebens, in seinen Irrtümern, in seinen Wandlungen und in seinen Leistungen. Es ist nicht zu leugnen, daß die Generation von Intellektuellen, die in den Jahren des NS-Regimes mit einer öffentlichen Laufbahn begann, dem Einfluß eines verhängnisvollen Zeitgeistes mehr oder weniger, wenn auch in sehr verschiedenen Ausmaßen, erlegen ist. Einer, gewiß nicht der einzige, der Gründe dafür dürfte in der allzu „unpolitischen“ Einstellung der damals Heranwachsenden gelegen haben.

Zu dieser geschichtlichen Tatsache kann man sich heute verschieden verhalten. Man kann sie zum Beispiel ins Unterbewußte verdrängen, man kann sie beschönigen oder verharmlosen. Es ist verständlich, daß die Versuchung dazu für meine Altersklasse besonders groß ist. Niemand gibt gern zu, daß er einmal falsch gedacht oder sogar falsch gehandelt hat. Hinzu kommt, daß viele meinen, durch das Zugeben eines relativ geringen Anteils, etwa der „bloßen“ Parteizugehörigkeit, schon zum Objekt von Anklagen zu werden, die bis zu den grauenvollen Verbrechen reichen, von denen wir heute täglich lesen. Der „Niemand“ sieht sich damit in eine Front eingereiht, zu der er weder gehören möchte noch gehört. Es scheint mir berechtigt, wenn er sich dagegen wehrt. Das Diabolische ist nur, daß sich leider nicht so leicht ausmachen läßt, wann und wo die Schuld und das Grauen beginnen, die später so offensichtlich wurden. Jedoch sollte man sich davor hüten, nunmehr nachträglich mehr oder weniger alle, die in dieser Zeit in Deutschland leben mußten, unter Anklage zu stellen, abgesehen von den seltenen großartigen Beispielen eines eindeutigen, oft mit dem Leben bezahlten Widerstandes, die sich leider nicht zum Maßstab erheben lassen, wohl aber Vorbild bleiben sollten.

Damit ich mir nicht den Vorwurf zuziehe, ich redete hochmütig von oben herab, erkläre ich ausdrücklich, daß ich mich von dem damaligen „Zeitgeist“ ebensowenig ganz freizuhalten vermochte wie zahlreiche andere, wenn ich mich auch im wachsenden Maße davon zu distanzieren und eine ganz andere Position einzunehmen versuchte. Denn dieser „Zeitgeist“ enthüllte sich immer deutlicher als ein „Ungeist“.

Nachdem dies gesagt ist, darf und kann ich meinerseits einiges über die sagen, die sich heute die Sache etwas zu leicht machen, wenn sie als Jüngere, bereits durch den Jahrgang Unbelastete über die Älteren zu Gericht sitzen. Die geschichtlichen Vorstellungen von 1964 und die Wertmaßstäbe unserer Zeit lassen sich nicht ungeprüft und damit unkritisch auf die damalige Epoche übertragen. Der historische Komplex „Nationalsozialismus“ war zunächst ein Sammelbecken sehr verschiedener, sogar divergierender Strömungen, zum Beispiel war das sogenannte „Völkische“ und das sogenannte „Rassische“ anfangs keineswegs identisch; die „Bewegung“ durchlief manche, nicht vorausberechenbare Phasen, auch in der Lebensgeschichte des einzelnen, so daß Pauschalurteile hier nicht am Platze sind. Es ist sehr viel einfacher, etwas im Rückblick zu beurteilen und in seiner Funktion abzuwerten, als schon bei Beginn eines geschichtlichen Prozesses zur richtigen Einsicht zu gelangen. Dokumente von damals sollte man nicht so lesen, als ob sie zu einem heutigen Publikum sprächen. Ohne Kenntnis der geschichtlichen Voraussetzungen müssen die Urteile schief werden. Über ein verbrecherisches Regime läßt sich sehr viel leichter zu einem Zeitpunkt urteilen, an dem man es kennt, weil man es bereits hinter sich hat, als zu jenem früheren, an dem man ohne Vergleichsmöglichkeit mehr oder weniger ahnungslos in ein solches Regime erst hineingeriet. Das heißt freilich nicht, daß das Vergangene damit in eine „wertfreie“ Sphäre entrückt werden soll. Was damals gesagt und getan wurde, kann und soll weder entschuldigt noch viel weniger geleugnet werden, aber für seine Bewertung genügt nicht eine Schwarzweiß-Optik, die die Kenntnis der geschichtlichen Voraussetzungen ungeduldig überspringt.

Welche Rolle die Germanistik als Wissenschaft und ihre damaligen Vertreter dabei gespielt haben und wieweit sie durch die Vorgeschichte dieser Wissenschaft besonders anfällig waren – das müßte in sehr genauen, rein sachlichen Untersuchungen geklärt werden. Heute fällt es nicht schwer, gegen die deutsche Romantik zu Felde zu ziehen und den Gedanken der Nationalliteratur abzulehnen; in den späteren Jahren des NS-Regimes hingegen erforderte es bereits Mut, die Epoche der Aufklärung auch nur gelten zu lassen. Allzu leicht wird man bei solchen Wertakzenten von den Maßstäben seiner eigenen Epoche mitverführt.