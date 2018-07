Von Helmut Thielieke

Wenn wir die Strophe des Weihnachtsliedes singen „In unser armes Fleisch und Blut – Verkleidet sich das ew’ge Gut“, dann wird auch das verschlossenste Gemüt von einer Ahnung berührt, daß es hier nicht nur um Gemüt, sondern auch um eine anspruchsvolle These geht: Wir sind von einer Liebe umschlossen, die nicht im Jenseits der Ideen beheimatet ist, sondern die uns brüderlich nahekommt und unser Dasein teilt.

Daß das ewige Wort „Fleisch“ wird, bedeutet, daß es in unsere Sprache und in unsere Denkformen eingeht; es bedeutet – sprachphilosophisch gesehen –, daß es keine speziellen, auf das Evangelium zugeschnittenen Aussagestrukturen gibt. Wäre und bliebe Gott nur ein transzendente Größe, so müßte man ja fast so etwas wie eine Sondersprache postulieren, die seinem Wesen gerecht würde. Man könnte etwa an ekstatische Laute der Entrückung denken.

Von extremen Ausnahmen abgesehen, hat das Christentum aber auf solche Überbietungen der Sprache verzichtet. Sicher nicht aus Bescheidenheit oder aus Mangel an Emotion, sondern ausschließlich deshalb, weil der Fleischwerdung des Wortes auch ein ganz bestimmtes Stilgesetz der Aussage entspricht. Wenn Christus in unser Fleisch und Blut eingeht und wenn Gott uns von den Zäunen und auf den Märkten unserer irdischen Existenz holen will, dann bedeutet dies, daß er auch in unsere Sprache und in unsere Denkformen eingeht, daß er gleichsam im Vorhandenen auftaucht.

Die Sucht nach mystischer Sprachlosigkeit oder nach Überbietung des „Normalen“ wäre dann gerade ein Symptom dafür, daß man die Pointe der Menschlichkeit Gottes noch nicht begriffen hätte. Sie würde auf eine Wiederholung der alten Häresie des Doketismus deuten. Darunter verstand man die Lehre, daß Christus nur einen Scheinleib besessen, daß er nur scheinbar gelitten habe. In Wahrheit sei er ein erdentrücktes Gottwesen geblieben und habe das Jenseits des himmlischen Glasts nie verlassen.

Wie das ewige Wort nicht nur in unser „armes Fleisch und Blut“, sondern auch in unser Denken eingeht, zeigt die Geschichte der Theologie in vielen Exempeln. Man hat ihr aus dieser Beobachtung heraus den Vorwurf gemacht, sie hinke stets hinter der zeitgenössischen Philosophie drein: einmal drücke sie die christliche Botschaft mit Kants Terminologie aus, dann wieder rede sie hegelisch und heute halte sie es mit dem Existentialismus oder mit Heideggers Ontologie. Das könnte so aussehen, als lege die Theologie ihre Kuckuckseier jeweils in fertig präparierte philosophische Nester, statt sich die Mühe zu machen, eigene Brutstätten für ihre Gedanken zu errichten, es könnte so scheinen, als klappe die Theologie einfach immer nach.

In Wirklichkeit ist diese Beziehung von Philosophie und Theologie völlig legitim und entspricht dem Stilgesetz des Geistes, wie es vom Weihnachtswunder her aufgestellt wird: Der Mensch empfängt die Botschaft von der Fleischwerdung in die gegebenen Schemata seines Geistes hinein. Er läßt sich gleichsam in ihnen „abholen“ (statt sie auf Transzendenz hin zu sprengen) und sucht sie mit den gegebenen Medien seiner Begriffe zu erfassen und zu umkreisen. Die scheinbare babylonische Sprachverwirrung der theologischen Begriffe, innerhalb deren kaum ein maßgeblicher Philosoph nicht vertreten ist, ordnet sich deshalb für den, der den springenden Punkt kennt: Wer in eigener Existenz dem Wunder zugeordnet ist, auf das all diese geometrischen Orte der Begriffsmedien deuten, erkennt einen Chor von geordneter, strengen Gesetzen gehorchender Polyphonie.