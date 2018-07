Von Ludwig Preller

Familie – das Wort weckt Assoziationen, die der Wirklichkeit nicht mehr entsprechen. Weder die Vorstellung einer harmonischen Geschlossenheit paßt, die Ludwig Richters Stimmungsbilder hervorrufen, noch das heute so oft beschriebene Bild auseinanderstrebender Familienmitglieder stimmt: Der Sohn, der auf knatterndem Moped davonbraust, das Mädchen in Blue jeans, das verzückt Beatle-Gesängen lauscht, während die Eltern sich längst auseinandergelebt haben. Weder das eine noch das andere spiegelt die Wirklichkeit der heutigen Familien wider.

In der Realität handelt es sich um Millionen von Familien, die weder mit gemütvoller Geborgenheit noch hektischer Fliehkraft charakterisiert werden können. Die Mehrheit wird von der großen Zahl der Abhängigen, von Arbeitern, Angestellten und Beamten und von selbständigen Klein- und Mittelbürgern gebildet, die sich wohl auf der Ebene einer Wohlstandsgesellschaft, aber dort schlecht und recht und ohne Extreme und Extravaganzen durchs Leben schlagen.

Was diese Familien charakterisiert, ist ihre „Zweistöckigkeit“ – sie besteht aus den Eltern und einigen nichterwachsenen Kindern –, ist ihre „Desintegration“, ihre Abkapselung von der Gesellschaft; und es ist auch jene Desorganisation (diese beiden Begriffe nach René König), die nicht zuletzt daraus entspringt, daß so gut wie jede Erwerbstätigkeit das Familienmitglied aus dem Haus und in ganz unterschiedliche Lebensbereiche führt. Zum Beispiel geht jede zweite junge Ehefrau, die noch nicht 25 Jahre alt ist, außerhalb ihres Hauses einer Arbeit nach. In Großstädten wie Hamburg und Frankfurt sind es sogar von den älteren Frauen, die Kinder haben, jede vierte Arbeiter-, jede siebente Angestellten- und jede achte Beamtenfrau.

Da es im allgemeinen keine „Familienproduktionsgemeinschaften“ mehr gibt wie im Mittelalter, sind die Kinder, die privatwirtschaftlich gesehen Mitschaffende waren, zu Kostenerzeugern für die Familie geworden. Die ökonomische Konsequenz war dann die Gewährung von Kindergeld. Dies alles ist bekannt. Eine Analyse allein jedoch hilft nicht weiter. Es müssen die Folgen gesehen werden, nicht nur die Folgen für die Gegenwart, sondern mehr die für die Zukunft.

Was sich heute in der Familie vollzieht, ist ein Zusammenprall stark heterogener Elemente: Weil sie nicht mehr Produktionsgemeinschaft ist, fällt das ökonomische Band, das die Familie zusammengehalten hat, fort, und es wird der Intimcharakter, das Spirituelle der Familie bloßgelegt. Aber diese Intimsphäre ist mehr als früher zugleich bedroht von Faktoren, die außerhalb liegen: Die Erwerbstätigkeit vollzieht sich nicht nur außerhalb der eigenen Wände, sondern dort vor allem auch in rational ausgeklügelten Formen. Auch das gesellschaftliche Zusammenleben tendiert immer stärker zu einer kühlen Rationalität. Die Familie, die am Organischen, am Leben orientiert ist, stößt sich an der vom puren Verstand (nicht etwa einer „Vernunft“) geleiteten Organisation der Gesellschaft.

Kann der Vater, kann die mitverdienende Mutter, können die erwerbstätigen Kinder vor der Familientür die andere Art „draußen“ zu leben ablegen, um innerhalb ihrer vier Wände Geborgenheit, Intimität, Vernunft und Wärme zu praktizieren? Das scheint mir eine der entscheidenden Fragen. Klagen über „Desorganisation“ helfen hier nichts, denn diese ist nur eine Folge der Hochindustrialisierung unserer Gesellschaft.