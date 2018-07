Die Einschüchterung der Bürger – Kritik am neuen Gesetz

Von Max Schreiter

Wenn eine Regierung nicht mehr aus noch ein weiß, weil sie die politische Lage nicht mehr meistern kann, dann verkündet sie den Belagerungszustand. Zu einem ordentlichen Belagerungszustand gehören die Alleinherrschaft des Militärs und der Polizei sowie der Standgerichte und die Fahr- und Ausgehverbote für die Bürger des Landes.

Diese fatale Vergleichsmöglichkeit fiel mir ein angesichts des Zweiten Gesetzes zur Sicherung des Straßenverkehrs vom 26. November 1964. Natürlich verkündet das neue Gesetz nicht den Belagerungszustand im Straßenverkehr. Soweit ist es noch nicht. Wohl aber ist die Gefahr nicht nur größer geworden, daß der Schneeball am Gipfel des lawinengefährdeten Hanges, der vor Jahren mit dem Gebot des unbedingten Gehorsams für sinnlose Ampelbefehle entstand, auf seinem Weg in den Abgrund zur Lawine wird, die unsere Freiheit und ein menschenwürdiges Leben zerstört. Er ist auch ein gutes Stück weitergerollt.

Natürlich machen wir auch keine Revolution. Und doch gibt das Stichwort Belagerungszustand mehr als einen Anknüpfungspunkt für die Beurteilung der wichtigsten Paragraphen dieses maßlosen und schlechten Gesetzes, dessen Beschluß auf eine innere Unsicherheit des Gesetzgebers deutet. Noch in der Begründung zum Entwurf dieses Gesetzes vom 27. September 1962 erklärte die Regierung, daß die Zeit für den neuen Paragraphen 316 des Strafgesetzbuchs noch nicht reif sei, der dennoch jetzt zum Gesetz erklärt wurde. Nach ihm machen Autofahrer sich vom 26. Dezember an eines mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bedrohten Vergehens schuldig, wenn sie ein Kraftfahrzeug fahren, obwohl sie infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder (das ist eine neue Erfindung des Gesetzgebers!) anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage sind, den Wagen sicher zu führen.

Ob sie dazu in der Lage sind, beurteilt sich nach der Rechtsprechung nicht nach ihren wirklichen Fähigkeiten, sondern nach den mehr oder weniger mechanischen Ergebnissen eines Alkoholtestes.

Diese Strafe erhalten sie auch nicht etwa – was rechtens wäre –, weil sie deswegen einen Unfall verursacht haben, sondern nur, weil sie möglicherweise einen Unfall hätten verschulden können.

Damit Kraftfahrer sich in jedem Fall vor einer Fahrt vom Alkohol fernhalten, wird auch der „fahrlässige“ Genuß von Alkohol bestraft. Das bedeutet also für uns alle die Verhängung des Belagerungszustandes über den Alkoholgenuß des Kraftfahrers und damit einen außerordentlich schweren Eingriff in die Freiheit unserer persönlichen und gesellschaftlichen Lebenshaltung, die wohl ein etwas freiheits- und selbstbewußteres Volk als das unsere zur Empörung hinreißen könnte. Wir werden uns statt dessen wohl auf ein hoffentlich aktuell werdendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts vertrösten lassen, ohne dessen segensreiche Wirksamkeit wahrscheinlich schon ein guter Teil der uns ohne unser Zutun in den Schoß gefallenen Freiheiten verspielt worden wäre.

Gleich gefährliche und rechtstaatlich bedenkliche Strafbestimmungen enthalten die neuen Paragraphen 315, 315a bis 315c des Strafgesetzbuches. Sie stellen alle allein die Gefährdung der Sicherheit des Verkehrs unter Gefängnis-, ja, Zuchthausstrafe und erklären schon den Versuch einer bloßen Gefährdung als strafbar. Vielleicht kann folgendes Beispiel einigermaßen die Gründe der Besorgnis deutlich machen: