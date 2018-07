W. H., Bonn

Während der koreanische Staatspräsident Park Tschung-hi seine Bonner Verhandlungspartner um weitere Entwicklungshilfe für sein Land bedrängte, wurde eine innerdeutsche Korea-Affäre bereinigt, die den Bundestag und die Öffentlichkeit seit langem peinlich berührte: Des Korea-Präsidenten diplomatischer Vertreter in der Bundesrepublik, der koreanische Botschafter General Choi Duk-Shin, beglich in aller Stille längst fällige Schulden seines Landes.

Bei den Schulden handelte es sich um jene Mietrückstände, die der Remagener Heimatkarten-Verleger Karl Kollbach seit acht Jahren nicht eintreiben konnte. Seit 1956 hatte er das Auswärtige Amt, den Bundestag und Politiker aller Parteien bestürmt, ihm in seiner Gläubigernot zu helfen. 1954 hatte Kollbach den Koreanern seine Villa in Remagen auf zehn Jahre vermietet. Die Koreaner jedoch lösten sich schon nach zwei Jahren von den Abmachungen, zogen aus und zahlten fürderhin keine Mieten mehr. (DIE ZEIT, Nr. 26 vom 26. 6. 64)

Die Zahlungsbereitschaft des Korea-Generals Choi Duk-Shin kam just in dem Augenblick, als Staatspräsident Park den Bonner Ministerialen Entwicklungshilfe im Werte von 159 Millionen Mark abgerungen hatte. Zur gleichen Stunde beschäftigte sich der Petitionsausschuß des Bundestages mit den Schulden der Koreaner. Hätten sich die Koreaner weiterhin geweigert, zu zahlen, dann hätten die Parlamentarier kaum eine andere Wahl gehabt, als die Korea-Schulden vor aller Öffentlichkeit im Plenum des Bundestages zu erörtern.

Daher teilte der Botschafter Koreas dem Auswärtigen Amt rasch mit, er werde zahlen. Freilich nicht etwa, um die Forderungen Kollbachs zu erfüllen, sondern „einzig mit Rücksicht auf die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem koreanischen und dem deutschen Volk“. Im übrigen hatte der General eigene Vorstellungen davon, wie vertraglich vereinbarte Verbindlichkeiten zu regeln sind. Während Kollbach die ihm entstandenen Schäden auf 200 000 Mark beziffert, entschied Choi Duk-Shin, 70 000 Mark seien reichlich genug. Auch erinnerte er sich nicht mehr daran, daß er schon vor Jahresfrist den Bundestagsabgeordneten Güde und Bühler versichert hatte, an den Kollbachschen Forderungen gebe es dem Grunde nach nicht den geringsten Zweifel.

Dem Vermieter Kollbach blieb keine andere Wahl, als das Mindestangebot Koreas anzunehmen. Denn wenige Tage später sollten Kollbachs Haus und Grundstück zwangsversteigert werden. Weil die Koreaner bislang nicht gezahlt hatten, war Kollbach unverschuldet in den Bankrott getrieben worden. Mit den zugesicherten 70 000 Mark aber konnte der die hartnäckigsten Gläubiger befriedigen und die Zwangsversteigerung vorerst verhindern.

Diese Situation nutzte der koreanische Botschafter. Kollbach mußte nicht nur schriftlich versichern, keine weiteren Forderungen gegen Korea zu stellen, sondern auch eine Erklärung abgeben, „künftig keine weiteren öffentlichen Beschwerden oder Beschuldigungen welcher Art auch immer“ gegen die Koreaner und ihre Schulden-Praktiken zu erheben. Befragt, wie er die achtjährige Fehde mit seinen ehemaligen Mietern beurteile, meinte Kollbach resignierend: „No comment. Dazu habe ich mich verpflichtet.“

Eingeweihte Bonner Parlamentarier wissen dieses vertraglich vereinbarte Schweigen unschwer zu deuten. Unter Zusicherung strengster Diskretion urteilen sie so: „Selbst wenn man unterstellt, daß Kollbachs Forderungen in Höhe von 200 000 Mark übertrieben waren, so besteht kein Zweifel, daß er mindestens 70 000 Mark private Entwicklungshilfe an Korea gezahlt hat.“