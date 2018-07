Inhalt Seite 1 — Großer Spaß auf schmaler Spur Seite 2 Auf einer Seite lesen

M. G., Köln

Tüh Tüh der Zug kütt“ steht auf der Stammtischfahne in der Gildenhausstube an der Großen Budengasse zu Köln. Hier treffen sich Dienstags und Freitags nach getaner Klubarbeit Modelleisenbahner zu einem kühlen „Kölsch“. „Gespielt werden darf bei uns nur an jedem ersten Freitag im Monat und an Feiertagen“, erzählt Vorsitzender Lutz Hartmann. Beobachtet man die faszinierten Mienen der beiden Herren, die gerade den Probelauf einer Lok verfolgen, möchte man ihnen wünschen, sie dürften öfters spielen. Sie stehen da mit verträumten Kinderaugen: Hochwürden im schlohweißen Haar und der soignierte Oberinspektor und fachsimpeln über ein eierndes Rädchen.

Der „Verein der Modelleisenbahnfreunde“ hat in Deutschland 4500 Mitglieder. Köln ist der größte Ortsverband. Vom Hilfsarbeiter bis zum Hauptmann, vom Schüler bis zum Oberregierungsrat gibt es kaum eine Berufssparte, die nicht vertreten ist. Das jüngste Mitglied ist 16, das älteste 75 Jahre alt.

Während jeder achte Bundesbürger seinen Wagen fährt und die Bundesbahn um jeden Fahrgast werben muß, spielt jede dritte Familie Eisenbahn. Wobei gewiß ebensoviele Väter wie Söhne dem Abenteuer des Schienenstrangs verfallen sind. Es gibt sogar Fachhändler, die behaupten, zu 80 Prozent nur an Erwachsene zu verkaufen.

Der Arbeitsausschuß „Gutes Spielzeug“ in Ulm stellt dazu fest: „Leitende Verwaltungsangestellte haben zu 70 Prozent elektrische Eisenbahnen. Bei wissenschaftlichen, künstlerischen und freien akademischen Berufen, bei Verwaltungsbeamten, bei sämtlichen kaufmännischen und technischen Berufen 40 Prozent, Handwerker, Pädagogen, Rentner und Pensionäre folgen mit 35 Prozent. In Familien von Landarbeitern, ungelernten Arbeitern und Berufslosen wird am wenigsten gespielt.“

Es ist ja auch ein teurer Spaß. Es gibt Männer, die jeden Pfennig Taschengeld in das Schienen-Hobby stecken. Eine Lok deutscher Fabrikation kostet (wenn man sie selber zusammenbaut) im Schnitt 50 bis 60 DM. Aber es gibt auch handgearbeitete japanische Lokomotiven, für die man zwischen 200 und 900 DM anlegen muß. „Für das, was da geboten wird, ist das gar nicht mal so teuer. Bei unseren Löhnen würde so ein Stück 4000 DM kosten.“

In den Vereinen hält man sich mit derlei Luxus nicht auf. Dazu reichen die Mittel nicht. Dennoch ist der Inhalt des großen Schrankes voll Lokomotiven und Waggons im Kölner Klub ein Vermögen wert. Freilich zahlt man hier selten reguläre Preise. Es gibt für dieses Spielzeugland eine richtige internationale Börse. Man handelt und tauscht, offeriert und annonciert. Daran beteiligen sich natürlich auch die nichtorganisierten Modelleisenbahner, „tendieren aber mehr zum Luxus“.