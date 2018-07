Unser Kritiker sah:

HERR PUNTILA UND SEIN KNECHT MATTI

Volksstück von Bertolt Brecht Münchner Kammerspiele

Eigentlich wollte ich heute von Edward Albee berichten; an den Münchner Kammerspielen wird seine Dramatisierung der „Ballade vom traurigen Café“ (einer Novelle von Carson McCullers) als deutsche Erstaufführung gegeben. Aber eine Vorstellungsänderung wegen plötzlicher Krankheit machte diese Absicht fürs erste zunichte. Einmal in München, nahm ich die Gelegenheit wahr, an demselben Theater August Everdings Inszenierung des Brechtschen „Puntila“ zu sehen. Sie hat in kurzer Zeit den Ruf eines Symptoms gewonnen: So etwa sähe Brecht aus, wenn man seinen Kommunismus zurückdämmen, wenn man den Klassenkämpfer als Klassiker spielen wollte. Ist in München ein dramaturgisches Rezept für Westdeutschland entdeckt worden?

Zweifellos hat Everding einen sehr schönen, in ausgefeilten Episoden ungemein geschmackvollen Theaterabend inszeniert. Mit dem szenischen Rahmen hielt sich Jörg Zimmermann allerdings treu an die Brecht-Tradition. Das zentrale Ereignis der Aufführung heißt Martin Held. Er spielt den Puntila, und das ist schon die zweite Münchner Rolle des Berliner Schauspielers Held. In Berlin hätte er den Puntila nicht gespielt, sofern Barlog den „Puntila“ gegeben hätte. Da war Curt Bois angesetzt, bevor dieser in eine Bühnengrube und Brecht unter einen neuen Boykott fiel.

Die Besetzung ist die Inszenierung. Mit dem Komikertalent eines Bois ließe sich das Gute in dem bösen Gutsbesitzer relativieren auf die Zeiten seiner alkoholischen Exzesse. Held hingegen spielt einen Säufer von so großem und ehrlichem Bühnenformat, daß er von Sir John Falstaff persönlich aller Sünden im Leben frei- und lediggesprochen würde. Gewiß spielt Held das Erwachen aus der Euphorie (in der Sauna zum Beispiel) mit aller wünschenswerten Präzision. Seine kapitalistischen Handlungen haben dann genau die Schärfe, die ihnen zugedacht ist. Trotzdem wirken sie nicht mehr provokatorisch. Sir John Held darf sich auch nach dem Geschmack der Münchner Theaterbesucher einiges auf sein sonniges Säufergemüt zugute halten. Ein politisch praktikables Monstrum ist der Puntila jedoch nicht mehr. Weit schlimmer: In der dritten Phase wird das Stück mangels Gegenspiels und wegen motivlicher Wiederholungen allmählich langweilig. Spielt man den „Puntila“ so wie Everding in München, dann wird man von den drei Stunden künftig eine opfern müssen.

Rof Boysen fand sich schlicht und ergeben in die Funktion eines „Knechtes Matti“, der das Empfinden für sein Knechtsdasein längst verloren hat. Er würde ganz gern mit dem Alten auskommen. Wenn ihm Matti trotzdem am Schluß „den Rücken kehrt“, dürfte aus diesem Schritt kaum noch jemand eine Folgerung im Sinne des Prologs – Klassenkampf – ziehen. Brecht, mit der „durchschlagenden Wirkungslosigkeit eines Klassikers“ gespielt, wie Max Frisch die Situation unlängst formuliert hat, gibt neue Überlegungen für die Theaterpraxis auf. Johannes Jacobi