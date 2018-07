Von Kurt Simon

Wenn Fachleute auch offen zugeben, daß sich die Haushaltsgebarung seit einigen Jahren etwas außerhalb der Legalität bewegt, ist eine Neuregelung keineswegs vorwiegend eine juristische Aufgabe. Sie ist vielmehr ein Politikum ersten Ranges. Was soll der Staatsbürger von Haushaltsentwürfen halten, in denen angeblich jede einzelne der unumgänglichen Ausgaben des Bundes exakt angegeben wird und die dann doch plötzlich Platz für zusätzliche Ausgaben von mehreren Milliarden Mark bieten? Regierung und Abgeordnete haben in den letzten Wochen so unbekümmert Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan versprochen oder bewilligt, daß beim Bürger neue Zweifel an der Aussagekraft des Budgets genährt worden sind. Die Finanzpolitik des Bundes ist für ihn vollends ein Buch mit sieben Siegeln geworden.

Diese Zweifel teilen offensichtlich auch manche Abgeordnete, die dem Finanzminister zutrauen, er habe in den Tausenden von Einzelpositionen des Etats immer noch soviel Geld versteckt, daß er nahezu jede Mehrausgabe mit einem Griff in die Bundeskasse bestreiten könne. Tatsächlich bieten die Haushaltspläne das Bild eines Irrgartens, in dem sich kaum noch jemand zurechtfindet. Nicht einmal die Bundestagsabgeordneten, die dazu verdammt sind, im Haushaltsausschuß die Ausgabepläne der Regierung zu prüfen und dem Plenum des Bundestages Änderungen und schließlich die Annahme des Etats vorzuschlagen, gewinnen in ihren Ausschußsitzungen völlige Klarheit. Der Ausschußvorsitzende Erwin Schoettle kündigte deshalb zu Recht bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes für 1964 den bevorstehenden Bankrott des Budgetrechts an. Die Neuordnung des Haushaltsrechts, so sagte er unter Beifall des Hauses, sei daher eine der dringendsten Aufgaben.

Schoettle setzte sich dafür ein, den Haushaltsaufbau so übersichtlich, durchsichtig und vor allem überprüfbar zu machen, daß jeder wisse, was in diesem Haushaltsbuch der Nation und jedes ihrer Bürger stehe. Auch ausgabesüchtige Minister und Abgeordnete könnten nicht mehr so unbekümmert in die Bundeskasse greifen, wenn exakt nachzuweisen wäre, daß dieser Griff die Finanzkraft des Bundes überfordert.

Die Folgen einer solch unverantwortlichen Ausgabefreudigkeit für alle sichtbar zu machen, gehört deshalb wohl zur wichtigsten Aufgabe der Haushaltsreform. Notwendig ist deshalb eine Übersicht über die voraussichtliche Ausgabenentwicklung in den jeweils bevorstehenden fünf Jahren. Zum erstenmal hat der Bundesfinanzminister im diesjährigen Finanzbericht eine solche Schätzung für drei Jahre gegeben. Aus ihr lassen sich ungefähr die Vorbelastungen des Bundeshaushalts bis 1967 ablesen.

Demnach sind die Grenzen der finanziellen Möglichkeiten allein wegen der bereits bestehenden Ausgabeverpflichtungen fast erreich:. Neue Bewilligungen und weitere Dauerausgaben sind also ein Abenteuer und darum leichtfertig. Zudem ist der Spielraum für eine konjunkturgerechte Finanzpolitik des Bundes recht eng geworden.

Solange indessen die Voraussagen in der gleichen Form berechnet werden wie die Haushalte selbst, begegnet jeder Hinweis auf diese Schätzungen sofort dem Einwand: „Was wollen Sie denn; kein Mensch kann doch sagen, was in dem Haushalt heute drinsteckt. Wie will man da die Situation der Bundesfinanzen in fünf Jahren voraussagen?“ Eine heilsame Ernüchterung kann daher von den Prognosen erst ausgehen, wenn der Haushalt klar und übersichtlich dargeboten wird.