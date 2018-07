Man denkt bei dieser flämischen Holzschnitzerei – sie stammt von einem Altar in Mecheln, der Meister ist unbekannt – an eine sehr’vergnügte und drastische Szene aus einem spätmittelalterlichen Krippenspiel. Die Mitspieler sind Bürger der Stadt, der Künstler hat sich nicht erst die Mühe gemacht, sie feierlich einzukleiden, er will nicht einmal den Anschein erwecken, als ob die drei Weisen aus dem Morgenland kämen: sie kommen aus der Nachbarschaft. Das einzige biblische Requisit ist die Krone, die der Kniende auf die Erde gestellt hat. Nur das Dienerchen bringt durch seine Diminutiv-Form einen Hauch von Irrealität in die Szene. Maria als schwere, füllige Bürgersfrau: ein derbes Gegenbild zur gotischen Madonna. Der Mann, der den Josef spielt, ist für seine Rolle ungewöhnlich jung, ein rüstiger Hausvater, die Geldtasche hängt überm Nagel an der Wand. Der flämische Holzschneider hat den berühmten gotischen Faltenwurf aus der Sphäre der hohen Kunst, die er natürlich kennt, übernommen und verwendet sie für seine volkstümlichen und komödiantischen Zwecke. Aber sein Werk besitzt, was den prätentiösen und zeremoniellen Weihnachtsdarstellungen mitunter fehlt: Lebensnähe, kräftige Eigenart und Herzlichkeit.

Die Abbildung stammt aus einem Buch, das vom Thema her und in der Auswahl der Bilder, aber auch im begleitenden Text eher zu andächtigem Betrachten anhalten und hinweisen will, jedoch, wie man sieht, die heiteren und erheiternden Aspekte nicht ausschließt. Es heißt „Bilder Maria“, den französischen Text schrieb Jean Guitton, Mitglied der Académie française. In einem mehr poetisch als theologisch gestimmten Ton kommentiert er die Stationen des Marienlebens und äußert dabei einige sehr treffende unkonventionelle Gedanken über die Marienbilder. An den französischen Statuen der stillenden Jungfrau rühmt er die Eleganz und Diskretion, mit der die Bildhauer die Problematik des Themas meistern, die contradictio von Mutterschaft und Jungfräulichkeit in einer Figur darzustellen und aufzulösen. Ein anderer Franzose, Chantal Renaudeau d’Arc, hat die Illustrationen ausgewählt, mit Kennerschaft und einer bemerkenswerten Weitherzigkeit, die auch einige neuere Maler, Delacroix, Gauguin, Derain und sogar Salvador Dali einbezieht. In dem Weihnachtskapitel findet man die Sieneser Schule und romanische Plastik, bretonische Kalvarienberge, den Meister von Moulin, auch Schongauer, auch Giovanni Pisano und Marten de Vos und die wundervolle Zeichnung von Campagnola aus dem Louvre, und das alles ist vorzüglich reproduziert, die Bilder in Farben. Die deutsche Ausgabe ist im Verlag der Europäischen Bücherei H. M. Hieronimi, Bonn, erschienen (144 S. mit 100 Abb., 29,80 DM). g. s.